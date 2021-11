Dal 4 al 20 febbraio si svolgeranno le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, anche se già nelle giornate del 2 e 3 febbraio andranno in scena le prime competizioni di curling e freestyle (clicca qui e scopri il calendario completo giorno per giorno). Nell’ultima edizione, a PyeongChang 2018, l‘Italia chiuse dodicesima nel medagliere con 3 ori, 2 argenti e 5 bronzi, un deciso passo avanti rispetto a Sochi 2014 quando maturò un’anonima ventiduesima piazza con un eloquente 0-2-6.

Quale sarà l’obiettivo dell’Italia a Pechino 2022? Migliorare PyeongChang per numero di podi complessivi è possibile, ma non sarà per nulla facile farlo in termini di ori. Come già accaduto in Corea del Sud, presumibilmente serviranno 5 successi ed un cospicuo numero di argenti per installarsi in quella top10 che al Bel Paese manca da Torino 2006: che differenza con gli sport estivi, dove l’Italia si colloca invece tra le migliori potenze mondiali ininterrottamente da Atlanta 1996 e con tanto di edizione record a Tokyo 2020. La compagine tricolore potrà contare su diversi elementi da medaglia, ma il numero di punte che partiranno realmente con i favori del pronostico non appare così elevato. Servirà davvero rasentare la perfezione per approdare in top10 nel medagliere. Decisamente più alla portata un piazzamento tra le migliori 15.

BORSINO PECHINO 2022: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA

Guida al borsino

Carte da medaglia: atleti che partono tra i favoriti per la conquista di una medaglia, di qualsiasi colore, e potrebbero anche ambire all’oro.

Outsider: atleti non tra i favoriti, ma in grado di ambire ad una medaglia con un exploit.

Possibili sorprese: atleti sulla carta non da medaglia. Ma se pescassero la giornata della vita…

Ultimo aggiornamento borsino Pechino 2022: 11 novembre

SCI ALPINO

Carte da medaglia: Dominik Paris (discesa e superG), Alex Vinatzer (slalom), Luca De Aliprandini (gigante), Marta Bassino (gigante), Sofia Goggia (discesa e superG), Federica Brignone (gigante, superG, combinata)

Outsider: Mattia Casse (superG), Christof Innerhofer (discesa e superG), Riccardo Tonetti (combinata), Marta Bassino (superG e combinata), Sofia Goggia (gigante), Nicol Delago (discesa), Elena Curtoni (superG), Italia prova a squadre

Possibili sorprese: Emanuele Buzzi (discesa e superG), Simon Maurberger (gigante e slalom), Stefano Gross (slalom), Manfred Moelgg (slalom), Giuliano Razzoli (slalom), Francesca Marsaglia (discesa e superG)

SCI DI FONDO

Carte da medaglia: Federico Pellegrino (sprint tecnica libera), Italia team sprint tecnica classica

Outsider: Francesco De Fabiani (50 km tecnica classica, skiathlon)

Possibili sorprese: Staffetta Italia 4×10 km uomini

COMBINATA NORDICA

Carte da medaglia: nessuna

Outsider: Alessandro Pittin (trampolino piccolo)

Possibili sorprese: Samuel Costa (trampolino piccolo e trampolino grande), staffetta Italia 4×5 km

SALTO CON GLI SCI

Carte da medaglia: nessuna

Outsider: nessuno

Possibili sorprese: nessuna

FREESTYLE

Carte da medaglia: nessuna

Outsider: Silvia Bertagna (big air)

Possibili sorprese: Simone Deromedis (skicross), Lucrezia Fantelli (skicross), Jole Galli (skicross)

SNOWBOARD

Carte da medaglia: Roland Fischnaller (PGS), Aaron March (PGS), Omar Visintin (snowboardcross), Lorenzo Sommariva (snowboardcross), Michela Moioli (snowboardcross), Italia gara mista a coppie snowboardcross

Outsider: Mirko Felicetti (PGS), Daniele Bagozza (PGS), Edwin Coratti (PGS), Maurizio Bormolini (PGS), Emanuel Perathoner (snowboardcross), Nadya Ochner (PGS), Raffaella Brutto (snowboardcross)

Possibili sorprese: Filippo Ferrari (snowboardcross), Francesca Gallina (snowboardcross), Sofia Belingheri (snowboardcross)

SLITTINO

Carte da medaglia: Dominik Fischnaller (singolo uomini), team-relay

Outsider: Kevin Fischnaller (singolo uomini), Nagler-Malleier (doppio), Rieder-Rastner (doppio), Rieder-Kainzwaldner (doppio)

Possibili sorprese: Andrea Voetter (singolo donne)

BOB

Carte da medaglia: nessuna

Outsider: nessuno

Possibili sorprese: nessuna

SKELETON

Carte da medaglia: nessuna

Outsider: nessuno

Possibili sorprese: Valentina Margaglio, Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

BIATHLON

Carte da medaglia: Dorothea Wierer (sprint, inseguimento, individuale, mass start), Lukas Hofer (sprint, inseguimento, individuale, mass start), Italia staffetta mista, Italia staffetta uomini, Italia staffetta mista a coppie

Outsider: Lisa Vittozzi (sprint, inseguimento, individuale, mass start), Dominik Windisch (sprint, inseguimento, individuale, mass start), Italia staffetta donne

Possibili sorprese: Tommaso Giacomel (individuale), Didier Bionaz (individuale)

PATTINAGGIO ARTISTICO

Carte da medaglia: nessuna

Outsider: Italia prova a squadre

Possibili sorprese: Daniel Grassl, Matteo Rizzo, Guignard-Fabbri

SPEED SKATING

Carte da medaglia: Francesca Lollobrigida (mass start), Andrea Giovannini (mass start), Davide Ghiotto (10000 metri)

Outsider: Davide Ghiotto (5000 metri), Italia team-pursuit uomini

Possibili sorprese: Fabio Francolini (mass start), Nicola Tumolero (5000 e 10000 metri)

SHORT TRACK

Carte da medaglia: Arianna Fontana (500, 1000, 1500 metri), Martina Valcepina (500 metri), Italia staffetta mista

Outsider: Pietro Sighel (500 e 1000 metri), Italia staffetta donne, Italia staffetta uomini

Possibili sorprese: Cynthia Mascitto (1000 metri), Yuri Confortola (1500 metri)

CURLING

Carte da medaglia: nessuna

Outsider: Italia gara mista a coppie, Italia maschile (se riuscirà a qualificarsi)

Possibili soprese: nessuna

HOCKEY GHIACCIO

Nazionale maschile non qualificata, in corso le qualificazioni femminili.

Foto: Lapresse