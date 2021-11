Nuoto, Europei vasca corta oggi: orari batterie e finali, tv, programma, italiani in gara 2 novembre

Oggi, martedì 2 novembre, si comincia. All’Aquatic Palace di Kazan (Russia) prendono il via gli Europei 2021 di nuoto in vasca corta. Comincia un nuovo percorso per la Nazionale italiana guidata dal Direttore Tecnico Cesare Butini in un triennio che porterà alle Olimpiadi di Parigi 2024. Un evento significativo che aprirà anche un percorso diverso senza Federica Pellegrini: la campionessa veneta, infatti, concluderà la propria carriera nella ISL e quindi assisterà da spettatrice a questa manifestazione.

Si parte alle 08:00 italiane (le 10:00 locali) con le batterie dei 400 misti donne. Sara Franceschi e Alessia Polieri andranno a caccia di un ingresso in Finale. A seguire avremo le heat dei 400 stile libero con Filippo Megli, Matteo Ciampi e Marco De Tullio, dei 50 stile libero con Silvia Di Pietro, Costanza Cocconcelli, Chiara Tarantino e Federica Toma e dei 50 dorso uomini con Lorenzo Mora, Michele Lamberti e Matteo Rivolta.

Il programma del mattino sarà completato dalle attese batterie dei 100 rana con Benedetta Pilato, Arianna Castiglioni, Martina Carraro e Francesca Fangio, dei 100 farfalla con Rivolta, Giacomo Carini, Alberto Razzetti e Lamberti e degli 800 stile libero con Simona Quadarella e Martina Caramignoli.

Di seguito la programmazione odierna con gli italiani in gara e come seguirla in tv:

PROGRAMMA EUROPEI VASCA CORTA

MARTEDI’ 2 NOVEMBRE

MATTINO – Batterie (orari italiani)

08:00 400 misti donne – Franceschi, Polieri

08:21 400 stile libero uomini – Megli, Ciampi, De Tullio

08:42 50 stile libero donne – Di Pietro, Cocconcelli, Tarantino, Toma

08:51 50 dorso uomini – Mora, Lamberti, Rivolta

08:59 100 rana donne – Pilato, Castiglioni, Carraro, Fangio

09:09 100 farfalla uomini – Rivolta, Carini, Razzetti, Lamberti

09:20 800 stile libero donne – Quadarella, Caramignoli

POMERIGGIO – Semifinali e Finali (orari italiani)

16:30 400 misti donne – Finale

16:39 400 stile libero uomini – Finale

16:48 50 stile libero donne – Semifinali

16:55 50 dorso uomini – Semifinali

17:02 100 rana donne – Semifinali

17:11 100 farfalla uomini – Semifinali

17:34 4×50 stile libero donne – Italia

17:38 4×50 stile libero uomini – Italia

PROGRAMMA EUROPEI VASCA CORTA IN TV

Le gare seguiranno la seguente programmazione: ore 08:00 batterie (10:00 locali), ore 16:30 semifinali e finali (18:30 locali). Rai Sport trasmetterà in diretta le semifinali e finali con inizio alle 16:15 ora italiana, più approfondimenti (servizi ed interviste) su www.raisport.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE del programma mattutino e pomeridiano.

Foto: LaPresse