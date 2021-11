Champions League: oggi torna in scena la più importante competizione calcistica per club del mondo. Dopo il giro di boa di due settimane fa, si va con la quarta giornata della fase a gironi.

In questo martedì 2 novembre saranno 8 gli incontri in programma, fra cui anche quelli che riguarderanno l’Atalanta, alle prese con il match casalingo contro il Manchester United di Cristiano Ronaldo, e la Juventus, che invece riceverà lo Zenit Sanpietroburgo, con la speranza di chiudere definitivamente il discorso qualificazione.

Di seguito il programma dettagliato relativo a martedì 2 novembre e le varie possibilità, fra streaming, satellite e canali in chiaro di seguire le gare.

Champions League oggi: orari 2 novembre, programma, calendario tv Canale5, Sky, Infinity

Martedì 2 novembre

18:45 – Wolfsburg-Salisburgo: Sky Sport (canale 255) e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

18:45 – Malmoe-Chelsea: Sky Sport Uno, Sky Sport (canale 254) e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

21:00 – Bayern Monaco-Benfica: Sky Sport Football e Sky Sport (canale 254) e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

21:00 – Dinamo Kiev-Barcellona: Sky Sport (canale 256) e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

21:00 – Atalanta-Manchester United: Sky Sport Action e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

21:00 – Villarreal-Young Boys: Sky Sport (canale 255) e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

21:00 – Siviglia-Lille: Sky Sport e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

21:00 – Juventus-Zenit: Canale 5, Sky Sport Uno, Mediaset Infinity e in streaming su Sky Go e Mediaset Play

Foto: Lapresse