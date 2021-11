Settima medaglia della sua carriera agli Europei in vasca corta per Ilaria Bianchi. La nuotatrice italiana si conferma come la più porte fra le azzurre nei 200 farfalla, prendendosi la medaglia di bronzo resistendo al ritorno della 32enne ungherese Zsuzsanna Jakabos.

Troppo forti nei secondi 100 metri la russa Svetlana Chimrova, che rimonta fino ad andare al successo in 2’04”97, e la danese Helena Rosendahl Bach, battuta per soli cinque centesimi. Ma Ilaria ha resistito nelle zone alte di classifica, consentendo all’Italia di collezionare l’ennesima medaglia della competizione.

“I 200 farfalla sono tostissimi; gli ultimi 25 metri avevo le braccia pesantissime ma sono riuscita a resistere e a prendermi un bronzo che vuol dire tanto, considerando che sono circondata da atlete giovanissime” dice Ilaria ai microfoni della Fin. Non per niente, sono proprio lei e la Jakabos le nuotatrici più in là con gli anni, con i loro 31 e 32 anni”.

Ma rimane il risultato, che regala un grande sorriso ad Ilaria Bianchi: “Essere ancora su un podio europeo è molto gratificante, per tutta la mia carriera. Da Glasgow sono passati due anni ed in mezzo sono successe tante cose. Ho ancora qualcosa da dare a questo sport”.

Foto: LaPresse