Sono ore difficili per Matteo Berrettini, che ieri ha dovuto ritirarsi durante il match d’esordio alle ATP Finals 2021, il torneo di fine anno riservato ai migliori otto tennisti della stagione. Il romano ha alzato bandiera bianca a causa di un infortunio agli addominali, accusato in avvio del secondo set nella contesa contro il tedesco Alexander Zverev. Il nostro portacolori stava ben figurando sul cemento indoor del PalaAlpitour di Torino, dove aveva perso il primo set soltanto al termine di un tiratissimo tie-break e si trovava sotto per 1-0 nelle battute iniziali della seconda frazione.

Matteo Berrettini si sta sottoponendo a degli accertamenti medici, in modo da comprendere l’entità dell’infortunio e capire se potrà tornare in capo domani (martedì 16 novembre) per disputare il secondo incontro della fase a gironi. Nel frattempo il 25enne ha ricevuto il supporto di Novak Djokovic, numero 1 al mondo e quest’anno vincitore di tre Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon). Il fuoriclasse serbo ha pubblicato una storia sul profilo Instagram: una foto del tennista italiano nel momento del ritiro accompagnata dalla scritta “Sii forte Matteo”, nel nostro idioma.

Tra l’altro ieri Novak Djokovic è esploso in un’esultanza inverosimile quando la Serbia ha battuto il Portogallo all’ultimo respiro e si è qualificata ai Mondiali 2022 di calcio, costringendo Cristiano Ronaldo e compagni ai playoff. Il serbo ha addirittura urlato dalla finestra della sua stanza di albergo, proprio mentre in televisione stava guardando il match di Berrettini. Tutto testimoniato da un video sempre pubblicato sui suoi social.

Foto: Lapresse