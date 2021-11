Giuseppe Cocciaro, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di trampolino elastico, ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2021, in programma a Baku (Azerbaijan) dal 18 al 21 novembre. Il tecnico, reduce dai trionfi ottenuti con la squadra di ginnastica artistica maschile durante la recente rassegna iridata di Kitakyushu, volerà a Est insieme a quattro atleti. L’obiettivo sarà quello di ben figurare in uno sport dove la nostra Nazionale fatica purtroppo a emergere a livello internazionale, tanto che non si sono qualificati atleti nelle ultime due edizioni delle Olimpiadi.

Sarà ancora una volta l’eterno Flavio Cannone a fare da leader della spedizione. Il 40enne, che ha disputato tre edizioni dei Giochi (2004, 2008, 2012), cercherà di brillare ancora una volta. In gruppo anche Samuele Patisso Colonna (due volte campione italiano assoluto), Marco Lavino e Isabella Murgo (unica donna). In programma le gare individuali (uniche prove olimpiche) e i syncro, sono previste anche le classifiche per team competition e team all-around. Di seguito i convocati dell’Italia per i Mondiali 2021 di trampolino elastico.

CONVOCATI ITALIA MONDIALI TRAMPOLINO ELASTICO 2021

Flavio Cannone

Samuele Patisso Colonna

Marco Lavino

Isabella Murgo

© foto di Simone Ferraro / FGI