ATP Finals, Matteo Berrettini: in corso ecografia e risonanza magnetica. Infortunio serio, stessa zona degli Australian Open

Arrivano degli importanti aggiornamenti da Torino, sede in questi giorni dell’ATP Finals. Matteo Berrettini si sta sottoponendo ad una prima ecografia che precederà una risonanza magnetica. L’infortunio è importante e desta preoccupazione all’atleta che ha già avuto problemi sulla stessa zona addominale agli Australian Open, quando fu costretto ad osservare due mesi di stop.

Il 25enne romano ha lasciato il campo ieri sera in lacrime dopo aver provato a resistere al dolore. Il nostro connazionale potrebbe stare lontano per qualche mese dalla scena globale in seguito ad un problema che ha evocato quanto accaduto in terra australiana.

Corrado Barazzutti, allenatore ed ex tennista italiano, ha commentato ai microfoni di ‘Sky Sport’ l’infortunio dell’azzurro: “Gli addominali sono muscoli antipatici, hanno bisogno di tempi lunghi per recuperare. Un tipo di problema simile che può capitare ai grandi servitori. Devono essere curati bene. So che lui vorrebbe giocare anche al 60%, ma se entrerà in campo non potrà servire al massimo e giocherà una partita con grosso handicap. La situazione può peggiorare, settimana prossima c’è la Coppa Davis”.

Attendiamo ulteriori aggiornamenti sulla condizione di Berrettini che ha dovuto arrendersi contro il tedesco Alexander Zverev. Quest’ultimo ha voluto stare vicino al rivale con un messaggio che ha pubblicato negli ultimi minuti sui social: “Matteo, non oso immaginare come tu ti senta. Siamo tutti atleti che vogliono fare del loro meglio per vincere. Testa alta, tornerai presto”.

