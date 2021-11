NFL 2021-2022 (8a settimana): i Packers fermano la corsa dei Cardinals, vincono Rams, Bills, Cowboys e Saints contro i Bucs

L’ottava settimana della NFL 2021-2022 lascia il primo grande annuncio: non ci sono più squadre imbattute. Gli Arizona Cardinals, infatti, vengono sconfitti in casa dai Green Bay Packers, che li raggiungono in vetta alla NFC con un record di 7 vinte e una sconfitta. Nella stessa Conference prosegue la corsa dei Los Angeles Rams e dei Dallas Cowboys, mentre si ferma quella dei Tampa Bay Buccaneers, messi ko dai New Orleans Saints. Nella AFC, invece, i Cleveland Browns vengono fermati dai Pittsburgh Steelers, mentre i Buffalo Bills vincono senza brillare contro i Miami Dolphins. Pesante ko dei Cincinnati Bengals contro i New York Jets, quindi i Tennessee Titans beffano gli Indianapolis Colts all’overtime. Andiamo, quindi, a vedere nel dettaglio cos’è successo nella Week 8.

I MATCH DELLA OTTAVA SETTIMANA

Arizona Cardinals (7-1) – Green Bay Packers (7-1) 21-24: un match davvero splendido. I Packers si presentano a Glendale senza i primi 3 ricevitori e con una serie notevole di infortuni tra linea d’attacco e difesa. Nonostante questo, Rodgers dirige nel migliore dei modi una squadra che domina sulle corse e lancia nel modo giusto al momento giusto. I Cardinals salutano per tutta la stagione JJ Watt, ma si mangiano le mani per l’occasione persa contro una Green Bay letteralmente ridotta all’osso. Il Thursday Night match era iniziato bene per i padroni di casa con la meta su corsa di Edmonds da 11 yds, ma nel secondo quarto i Packers rispondono con la corsa in end-zone di Jones da 2 yds e il calcio di Crosby. Si va al riposo sul 10-7, quindi nel terzo quarto Arizona regala palla a Green Bay in ottima posizione e Rodgers lancia alla perfezione per Cobb per il 17-7. Murray non incidem allora ci pensa Conner con una corsa da 2 yds a segnare il 14-17. Si arriva al quarto finale e, ancora una volta, Rodgers trova Cobb in end-zone per il 24-14. L’attacco di Arizona finalmente entra in campo e ancora Conner su corsa accorcia le distanze per il 21-24. I Packers non si scompongono, organizzano un drive lungo ed efficace e segnano ancora con Jones ma, inspiegabilmente, la review annulla la meta che avrebbe chiuso i conti a 4 minuti dalla fine. I giallo-verdi ci provano ma sprecano un 4&Goal e lasciano palla ai Cardinals sulla loro 1 yd. Murray, in qualche modo, si salva e orchestra un drive che sembra, quantomeno, portare al pareggio per l’overtime. Ma il QB a pochi secondi dalla fine vuole la meta, AJ Green si addormenta, e Douglas intercetta il pallone in end-zone chiudendo il match. Stat: Rodgers 22/37, 184 yds, 2 td. Murray: 22/33, 274 yds e 2 int. Packers 151 yds su corsa, 78 di Dillon e 59 di Jones che ne aggiunge anche 51 su ricezione.

New Orleans Saints (5-2) – Tampa Bay Buccaneers (6-2) 36-27: la sfida interna alla NFC South inizia con Brady che lancia in meta Godwin per 12 yds ed è subito 7-0, quindi Winston pareggia i conti lanciando Smith per 16 yds. Nel secondo quarto è solo Saints con il calcio di Johnson per il 10-7, quindi Winston si fa male, entra Siemian e lancia Armah per 1 yard. Il primo tempo si chiude sul 16-7, quindi New Orleans allunga ancora con la corsa di Kamara in end-zone per 1 yard. Dal 23-7 si sveglia Tampa Bay che prima accorcia con il td di Brady per Bernard, quindi si rifà sotto con il 23-21 e il lancio del QB per Evans per 41 yds. I Saints rispondono con un field goal di Johnson per il 26-21, ma Brady ci mette pochi minuti a lanciare Grayson in meta per 50 yds per il 27-26. I padroni di casa rispondono subito con un altro field goal per il 29-27, ma lasciano quasi 2 minuti di tempo a Brady che, tuttavia, inizia il drive decisivo facendosi intercettare da PJ Williams che riporta in meta il pallone e chiude i conti. Per il QB di Tampa 4 mete ma anche 2 intercetti.

Cleveland Browns (4-4) – Pittsburgh Steelers (4-3) 10-15: se cercavate lo spettacolo, questa era la partita sbagliata. In questo scontro interno alla AFC North arriva una pesante vittoria degli Steelers che fanno la differenza grazie ad un lancio da td di Roethlisberger per Freiermuth. Cleveland produce pochissimo su corsa e, di conseguenza, Mayfield soffre con 225 yds ma nemmeno un td. Vittoria davvero importante per Pittsburgh che prova a candidarsi a prima rivale dei Ravens.

Negli altri match, in uno scontro importante nella NFC, i Minnesota Vikings (3-4) sono superati allo scadere dei Dallas Cowboys (6-1) per 16-13 grazie ad una splendida ricezione di Cooper. Per i Vikings la NFC North si fa ormai un miraggio, mentre i Cowboys (ancora privi di Prescott) volano via nella NFC East. Sempre nella NFC i Chicago Bears (3-5) vengono rimontati dai San Francisco 49ers (2-5) e subiscono un ko interno per 22-33. I Niners dominano su corsa con Mitchell (137 yds e una meta) e Samuel su ricezione con 171 yds. Per i Bears si salva il solito Fields con 175 yds su lancio e 103 su corsa. La NFC North, ormai, sembra andata.

I Detroit Lions (0-8) proseguono nel loro anno da incubo, venendo demoliti 6-44 dai Philadelphia Eagles (3-5) in un match nel quale confermano di essere la peggiore squadra della NFL. Nella AFC South gli Indianapolis Colts (3-5) cadono 31-34 dopo overtime contro i Tennessee Titans (6-2) dopo un match che sembravano condurre con il 14-0 iniziale. Rimanendo sempre nella AFC, i Los Angeles Chargers (4-3) cadono 24-27 in casa dei New England Patriots (4-4) con Herbert che lancia per 2 mete, ma anche 2 intercetti.

Nella AFC East, i Buffalo Bills (5-2) piegano 26-11 i Miami Dolphins (1-7) ma senza brillare. Allen è il solito con 249 yds su lancio e 2 td e 55 con una meta su corsa, per il resto i suo compagni non vanno oltre le 47 yds sul terreno. Ottimo Beasley con 110 yds su ricezione, Diggs limitato a 40. Infine gli Houston Texans (1-7) nulla possono contro i Los Angeles Rams (7-1) e perdono 22-38, dopo essere finiti sotto per 0-38, Stafford ancora eccellente con 305 yds su lancio e 3 td.

I Seattle Seahawks (3-5) passeggiano 31-7 contro i derelitti Jacksonville Jaguars (1-6), mentre i Denver Broncos (4-4) si rifanno e superano 17-10 il Washington Football Team (2-6) con due mete di Gordon e due intercetti di Simmons. Gli Atlanta Falcons (3-4) inciampano in casa 13-19 contro i Carolina Panthers (4-4) in una sfida interna alla NFC South, quindi i New York Jets (2-5) piazzano la grande sorpresa e stendono 34-31 in rimonta i Cincinnati Bengals (5-3) con un clamoroso White che, al suo esordio, chiude con 405 yds, 3 td e 2 int. Cincinnati non sfrutta il solito ottimo Burrow da 259 yds, 3 td e 1 int.

L’ultimo match del turno sarà il Monday Night di questa notte tra Kansas City Chiefs (3-4) e New York Giants (2-5). Team in bye week: Las Vegas Raiders e Baltimore Ravens.

Foto: NFL Logo Alena Veasey / Shutterstock.com