Next Gen ATP Finals 2021, Carlos Alcaraz spazza via Sebastian Baez e si qualifica alla finale

Si concretizza la finale più attesa alle Next Gen ATP Finals 2021 di tennis: a Milano lo spagnolo Carlos Alcaraz spazza via l’argentino Sebastian Baez e si qualifica all’ultimo atto. Il sudamericano si impone in tre set per 4-2 4-1 4-2 in un’ora e quattro minuti di gioco ed affronterà lo statunitense Sebastian Korda.

Nel primo set Alcaraz domina nella fase centrale, con un parziale di dodici punti ad uno che lo porta dallo 0-1 al 3-1 con break a zero nel terzo gioco. Lo spagnolo spreca tre set point nel quinto game, ma poi tiene a zero il servizio nel game seguente fino al 4-2 in 20 minuti.

Nel secondo parziale è il punto decisivo del primo gioco a far scappare l’iberico, che poi manca due break point nel terzo gioco. Baez però si disunisce ed Alcaraz vola nel quinto game, trovando il break a zero e chiudendo sul 4-1 dopo 20 minuti.

La terza partita resta in equilibrio fino al 2-2, poi Alcaraz va in difficoltà al servizio, ritrovandosi sotto 15-40. Lo spagnolo si salva e poi riesce a trascinare il sesto game al punto decisivo. Al primo match point, infatti, l’iberico chiude sul 4-2 dopo 24 minuti.

Le statistiche dicono che l’iberico vince ben 28 punti in più dell’avversario, 59 contro 31, e, soprattutto cancella tutte le tre palle break concesse (tutte nel quinto gioco del terzo set), e poi domina grazie alle nove palle break avute, delle quali quattro sono state sfruttate.

