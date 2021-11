MotoGP su TV8, GP Algarve 2021: orari gratis e in chiaro, programma differite

Il Motomondiale si avvia alla propria conclusione, poiché nell’arco dei prossimi due weekend calerà il sipario sulla stagione 2021. Il primo dei due fine settimana previsti nella penisola iberica, quello che va dal 5 al 7 novembre, manderà in scena il Gran Premio di Algarve. Si tornerà, pertanto, all’autodromo di Portimao a sette mesi di distanza dal GP di Portogallo di aprile. L’appuntamento non era inserito nel calendario originale, ma la cancellazione delle gare previste nel sud-est asiatico e in Australia ha spinto Dorna a rimodellare il programma agonistico, aggiungendo una Misano-bis e, appunto, una Portimao-bis.

In MotoGP si correrà guardando soprattutto alla classifica costruttori, dove Ducati e Yamaha sono ingaggiate in un testa a testa. Fabio Quartararo si è infatti già laureato matematicamente Campione del Mondo, mentre alle sue spalle la seconda e la terza posizione appaiono destinate a Francesco Bagnaia e Joan Mir. Inoltre Marc Marquez va alla caccia della 60ma vittoria della carriera nella classe regina.

Nelle classi inferiori il titolo è invece ancora in palio. Occhio di riguardo sulla Moto3, dove Dennis Foggia è in grande rimonta su Pedro Acosta. Lo spagnolo ha ancora 21 punti di vantaggio sull’italiano, che però sta abbattendo il ritardo dall’iberico gara dopo gara. In Moto2, invece, la sfida riguarda Remy Gardner e Raul Fernandez, con l’australiano avanti di 18 lunghezze. Dunque, non mancheranno i motivi per seguire in televisione il Gran Premio di Algarve.

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le qualifiche e le gare di tutte le classi.

TV A PAGAMENTO – Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno di prove libere, le qualifiche e le gare di tutte le classi. Sky Sport Uno (201), invece, trasmetterà in diretta le prove libere del venerdì e del sabato mattina di ogni classe, più le gare di MotoGP e di Moto3.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

GP ALGARVE 2021 – PROGRAMMA QUALIFICHE E GARA

GUIDA TV8

SABATO 6 NOVEMBRE

16.35 – SINTESI in DIFFERITA delle QUALIFICHE di tutte le classi

DOMENICA 7 NOVEMBRE

14.15 Moto3, GARA (Differita)

16.00 MotoGP, GARA (Differita)

17.30 Moto2, GARA (Differita)

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP E DAZN

VENERDI’ 5 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

10.00-10.40 Moto3, prove libere 1

10.55-11.40 MotoGP, prove libere 1

11.55-12.35 Moto2, prove libere 1

14.15-14.55 Moto3, prove libere 2

15.10-15.55 MotoGP, prove libere 2

16.10-16.50 Moto2, prove libere 2

SABATO 6 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

10.00-10.40 Moto3, prove libere 3

10.55-11.40 MotoGP, prove libere 3

11.55-12.35 Moto2, prove libere 3

13.35-13.50 Moto3, Qualifiche – Q1

14.00-14.15 Moto3, Qualifiche – Q2

14.30-15.00 MotoGP, prove libere 4

15.10-15.25 MotoGP, Qualifiche – Q1

15.35-15.50 MotoGP, Qualifiche – Q2

16.10-16.25 Moto2, Qualifiche – Q1

16.35-16.50 Moto2, Qualifiche – Q2

DOMENICA 7 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

10.00-10.20 Moto3, warm-up

10.10-10.30 MotoGP, warm-up

11.00-11.20 Moto2, warm-up

12.20 Moto3, GARA

14.00 MotoGP, GARA

15.30 Moto2, GARA

Foto: MotoGPpress.com