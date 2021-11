MotoGP, quando inizia il Mondiale 2022. Calendario, date, programma completo

Quest’oggi il Motomondiale 2021 giunge al proprio epilogo. L’autodromo Ricardo Tormo di Valencia ospita l’atto finale di una stagione il cui calendario è stato modificato più volte in corso d’opera, ma nella quale si sono comunque ammirati 18 Gran Premi a fronte dei 19 programmati. Un risultato notevole per Dorna, nonostante abbia dovuto fronteggiare svariate rinunce o cancellazioni dovute alle problematiche generate dalla pandemia. Piloti e team sono quindi prossimi a godersi un meritato riposo prima di riaccendere i motori nel 2022.

Il letargo invernale non sarà però particolarmente lungo. Anzi, diciamo pure che si annuncia più breve delle abitudini. Infatti il calendario del prossimo anno prevede la stagione più lunga di sempre. Chiaramente non è scontato riuscire a disputare tutti i GP in programma, molto dipenderà dall’evoluzione della pandemia soprattutto in Estremo Oriente e in Sudamerica, cionondimeno al momento sono programmati ben 21 Gran Premi, il primo dei quali ancora in pieno inverno.

Infatti l’apertura del Mondiale 2022 è fissata nel weekend del 4-6 marzo, come d’abitudine a Losail, in Qatar. Ci si trasferirà quindi in Estremo Oriente per riscoprire l’Indonesia prima di un viaggio nelle Americhe tra Argentina e Stati Uniti. A fine aprile comincerà la lunga fase europea, con dodici gare consecutive nel Vecchio continente, comprese quelle del Mugello (29 maggio) e di Misano (4 settembre). In autunno trasferta tra sud-est asiatico e Australia prima della conclusione di Valencia, prevista il 6 novembre, otto mesi esatti dopo lo spegnimento dei primi semafori.

Ovviamente, se guardiamo ai test, i motori della MotoGP torneranno a rombare già tra un paio di mesi. Dal 31 gennaio al 2 febbraio è previsto lo shake down, riservato a rookie e collaudatori, in quel di Sepang. L’autodromo malese sarà teatro anche della prima sessione collettiva di test il 5-6 febbraio, a cui seguirà quella di Mandalika (Indonesia) dall’11 al 13 febbraio. Le classi inferiori avranno invece un unico meeting, dal 22 al 24 febbraio a Jerez de la Frontera (Spagna).

Sul fronte dei diritti televisivi, Sky ha rinnovato l’accordo con Dorna sino al 2025. Dunque tutte le categorie verranno nuovamente trasmesse via satellite sul canale monotematico Sky Sport MotoGP e in streaming su Now, con il digitale terrestre (TV8) a proporre alcuni eventi in diretta e tutti gli altri in differita. Non è invece ancora chiaro se DAZN rinnoverà l’impegno offerto nelle stagioni 2020 e 2021.

MOTOGP – CALENDARIO 2022

06/03: QATAR (Losail)

20/03: INDONESIA (Mandalika)

03/04: ARGENTINA (Rio Hondo)

10/04: AMERICHE (Austin)

24/04: PORTOGALLO (Portimao)

01/05: SPAGNA (Jerez de la Frontera)

15/05: FRANCIA (Le Mans)

29/05: ITALIA (Mugello)

05/06: CATALOGNA (Montmelò)

19/06: GERMANIA (Sachsenring)

26/06: OLANDA (Assen)

10/07: FINLANDIA (Iitti)

07/08: GRAN BRETAGNA (Silverstone)

21/08: AUSTRIA (Spielberg)

04/09: SAN MARINO (Misano Adriatico)

18/09: ARAGONA (Alcañiz)

25/09: GIAPPONE (Motegi)

02/10: THAILANDIA (Buriram)

16/10: AUSTRALIA (Phillip Island)

23/10: MALESIA (Sepang)

06/11: COMUNITA’ VALENCIANA (Valencia)

Foto: MotoGPpress.com