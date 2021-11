F1, orario qualifiche 12 novembre programma GP San Paolo 2021, tv streaming, guida Sky e TV8

Il fine settimana del Gran Premio di San Paolo, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, entra subito nel vivo. Sul tracciato di Interlagos, nel quale spesso succede di tutto, oggi sarà già tempo di vivere le qualifiche, che andranno a comporre la griglia di partenza della sprint race di domani.

Il programma prevede la prima sessione di prove libere dalle ore 16.30 italiane, mentre alle ore 20.00 toccherà alle qualifiche. Siamo già ad un punto di fondamentale importanza per il weekend brasiliano. Max Verstappen cercherà di allungare ancora il suo bottino, che parla già di 19 lunghezze di vantaggio su Lewis Hamilton, con Red Bull e Mercedes che incroceranno le lame sul tracciato di San Paolo, con la monoposto di Milton Keynes che potrebbe essere favorita.

IN TV – Il Gran Premio di San Paolo sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 dgt) saranno visibili le differite di Qualifying Race e gara, mentre in streaming si potrà seguire l’evento su SkyGO e NOW. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP SAN PAOLO 2021 – F1

Venerdì 12 novembre

Ore 16.30-17.30 Prove libere 1

Ore 20.00-21.00 Qualifiche

Replica FP1 su Sky Sport F1: ore 18.15

Replica qualifiche su Sky Sport F1: ore 23.20

Foto: Lapresse