Moto3, risultati FP2 GP Valencia: Foggia detta il passo, 4° Migno davanti ad Antonelli

Dennis Foggia detta il passo al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Valencia per quanto riguarda la Moto3. Il #7 del team Leopard ha registrato il miglior tempo della FP2 all’ultimo giro fermando il cronometro in 1.41.524.

Ottima prestazione per l’australiano Joel Kelso (CIP) davanti al ceco Filip Salač (Prüstel GP), rispettivamente a +192 ed a +208 dal nostro connazionale che fino a settimana scorsa era ancora in lizza per il titolo contro lo spagnolo Pedro Acosta (KTM).

Quarto posto per Niccolò Antonelli (Esponsorama) davanti al nostro Andrea Migno (Snipers) ed al giapponese Tatsuki Suzuki (SIC58). Ottavo crono per il campione del mondo Pedro Acosta alle spalle di Stefano Nepa (BOE), attardati di oltre mezzo secondo da Foggia.

I padroni di casa Jaume Masià (KTM) e Jose Antonio Rueda (Gresini), sostituto dell’argentino Gabriel Rodrigo, completano la Top10 di una sessione poco indicativa in termini cronometrici. La classifica dei tempi è cambiata nel corso della FP2, un turno ancora condizionato da un asfalto ancora umido in parecchi punti. Da evidenziare una caduta nel finale per lo spagnolo Adrian Fernandez (Max Racing), caduto fortunatamente senza conseguenze nell’ultimo settore della pista. Appuntamento a domani con l’ultima qualifica della stagione.

RISULTATI MOTO3 FP2 GP VALENCIA

1 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 227.6 1’41.524

2 66 Joel KELSO AUS CIP Green Power KTM 220.3 1’41.716 0.192 / 0.192

3 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 217.5 1’41.732 0.208 / 0.016

4 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 KTM 223.2 1’41.743 0.219 / 0.011

5 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 221.8 1’41.940 0.416 / 0.197

6 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 223.9 1’42.047 0.523 / 0.107

7 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 226.1 1’42.176 0.652 / 0.129

8 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 226.1 1’42.207 0.683 / 0.031

9 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 224.7 1’42.217 0.693 / 0.010

10 95 Jose Antonio RUEDA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 225.4 1’42.318 0.794 / 0.101

11 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 223.2 1’42.468 0.944 / 0.150

12 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 223.9 1’42.552 1.028 / 0.084

13 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 221.0 1’42.628 1.104 / 0.076

14 28 Izan GUEVARA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 224.7 1’42.677 1.153 / 0.049

15 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 218.2 1’42.939 1.415 / 0.262

16 11 Sergio GARCIA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 222.5 1’42.941 1.417 / 0.002

17 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 225.4 1’42.984 1.460 / 0.043

18 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 220.3 1’43.002 1.478 / 0.018

19 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 225.4 1’43.035 1.511 / 0.033

20 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team Honda 218.9 1’43.239 1.715 / 0.204

21 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 223.9 1’43.422 1.898 / 0.183

22 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 221.0 1’43.457 1.933 / 0.035

23 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 220.3 1’43.846 2.322 / 0.389

24 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 223.2 1’44.691 3.167 / 0.845

25 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 224.7 1’44.997 3.473 / 0.306

31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna

40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda

55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna

Foto: MotoGP Press