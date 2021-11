MotoGP oggi, GP Valencia 2021: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8

Oggi, venerdì 12 novembre, prende il via il weekend del GP di Valencia, ultimo round del Motomondiale. Sul circuito iberico calerà definitivamente il sipario su questa stagione e solo in Moto2 si attende il nome del vincitore tra Remy Gardner e Raul Fernandez con il figlio del grande Wayne in una situazione di grandissimo vantaggio.

Nella casse MotoGP, invece, tutto è stato deciso in termini di piloti e di costruttori: Fabio Quartararo e la Ducati hanno potuto fregiarsi dei loro titoli. In quest’ultimo atto quindi ci si godrà quello che arriverà al meglio delle proprio possibilità e anche con curiosità. Francesco ‘Pecco’ Bagnaia e la Rossa hanno impressionato in questi ultimi appuntamenti e il piemontese vuol dimostrare che anche su un tracciato tradizionalmente ostico per la moto di Borgo Panigale c’è spazio per porre la propria bandierina. Quartararo e il resto della truppa cercherà di non farglielo fare.

Un weekend speciale poi per due motivi, ovvero: l’ultimo GP di Valentino Rossi e l’assenza di Marc Marquez. Il ‘Dottore’ si vivrà questo fine-settimana in maniera molto particolare e già ieri nel corso della conferenza stampa le emozioni non sono mancate con il tributo che il resto dei piloti e gli organizzatori hanno dedicato al ’46’. Peccato per l’assenza di Marc che sta soffrendo ancora dei postumi dell’incidente in allenamento. Una situazione difficile che gli impedirà di essere in sella alla Honda anche nei test di Jerez della prossima settimana.

Di seguito il programma odierno e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP VALENCIA 2021

Venerdì 12 novembre

ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 1

ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 1

ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 1

ore 13.15-13.55, Moto 3, Prove libere 2

ore 14.10-14.55, Moto GP, Prove libere 2

ore 15.10-15.50, Moto 2, Prove libere 2

PROGRAMMA GP VALENCIA 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – L’evento sarà trasmesso integralmente e in esclusiva da Sky Sport. I canale su cui fare affidamento saranno Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201), che trasmetteranno in diretta ogni turno, dalle prove libere alla gara di tutte le classi.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le qualifiche e le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere e dei warm-up che sarà curata esclusivamente da Sky Sport.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), Now e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA SKY SPORT

Venerdì 12 novembre

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 1 Moto2

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 13.00: Paddock Live

Ore 13.10: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Ore 16.05: Paddock Live

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

PROGRAMMA TV8

Non ci sarà copertura in CHIARO su questo canale delle prove libere del venerdì.

Foto: MotoGP.com Presse