ATP Finals 2021 in tv in chiaro: dove vederle gratis, quali partite trasmetterà Rai2

Mentre c’è ancora un po’ da attendere per quanto riguarda gli ordini di gioco dell’intera fase preliminare, c’è una certa attesa per poter vedere gratis e in chiaro le ATP Finals, l’evento finale dell’anno che riunisce i migliori otto giocatori della stagione 2021 e tra i quali c’è anche Matteo Berrettini.

La Rai si è aggiudicata la possibilità di trasmettere le Finals almeno fino al 2023. L’accordo di diffusione è lo stesso esistente ai tempi di Londra per la BBC: un incontro al giorno dalla prima domenica al sabato e poi la finale. La programmazione sarà chiaramente incentrata su Berrettini, che è il protagonista italiano della situazione, il primo a giocare per due volte il torneo conclusivo in campo maschile (ci erano riuscite in tre in tema di donne). Rai2 sarà la casa del tennis per una settimana, alternando tra la prima serata e il pomeriggio.

Di seguito il palinsesto Rai per le Finals. Va ricordato che la situazione qui riassunta è aggiornata a quanto reso noto nei palinsesti, e che potrebbe cambiare in relazione alle scelte editoriali della tv di Stato.

ATP FINALS 2021: LA PROGRAMMAZIONE DI RAI2

DOMENICA 14 NOVEMBRE

Ore 21:00 Matteo Berrettini (ITA)-Alexander Zverev (GER)

LUNEDÌ 15 NOVEMBRE

Ore 14:00 Novak Djokovic (SRB)-Casper Ruud (NOR)

MARTEDÌ 16 NOVEMBRE

Ore 14:00 Singolare Round Robin

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE

Ore 14:00 Singolare Round Robin

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE

Ore 21:00 Singolare Round Robin

VENERDÌ 19 NOVEMBRE

Ore 14:00 Singolare Round Robin

SABATO 20 NOVEMBRE

Ore 21:00 Singolare Semifinale

DOMENICA 21 NOVEMBRE

Ore 17:00 Singolare Finale

