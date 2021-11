Italia-Argentina rugby, dove vederla in tv gratis e in chiaro: orario, programma, streaming

Dopo la mission impossible allo Stadio Olimpico di Roma con gli All Blacks, secondo appuntamento per la Nazionale italiana di rugby nei Test Match autunnali. Gli azzurri tornano in campo domani con un’altra compagine del Championship, l’Argentina. Andiamo a scoprire il programma ed il palinsesto della sfida.

Sarà possibile seguire l’incontro solo in diretta televisiva su Sky Sport Uno e su Tv8 ed in streaming su SkyGo.OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

PROGRAMMA TEST-MATCH RUGBY

SABATO 13 NOVEMBRE

ore 14.00 Italia-Argentina

ITALIA-ARGENTINA: TV E STREAMING

DIRETTA TELEVISIVA – Sky Sport Uno (a pagamento sul canale 201), TV8 (in chiaro)

DIRETTA STREAMING – SkyGo, TV8.it

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Photo LiveMedia/Luigi Mariani