Luca Marini spende parole d’elogio per Valentino Rossi al termine de Mondiale 2021. Il fratello del ‘Dottore’ è onorato di aver condiviso una stagione con il #46 del gruppo, protagonista assoluto del Gran Premio di Valencia che abbiamo vissuto domenica.

L’alfiere di Esponsorama ha dichiarato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Ho visto che anche gli altri ragazzi erano molto emozionati, qualcuno ha pianto. Sicuramente è stato un momento strano, molto particolare. Vedere in griglia così tanta gente tutta intorno alla casella di partenza di Vale è stato incredibile. In quel momento c’erano tante emozioni che mi passavano per la testa. È stato un bel weekend secondo me, è andato tutto per il verso giusto. Credo che sia stata una degna conclusione di questa pagina di storia”.

Il portacolori di Ducati saluta il ‘Dottore’ che dal prossimo gennaio inizierà la propria avventura nel mondo delle auto. “Tutti siamo fieri di lui, è stato bello condividere questi anni insieme in pista e questa stagione in MotoGP. Non avrei mai pensato che lui continuasse così tanto. Correre insieme è stato magico. Ho scelto la grafica di quel casco perché è uno di quelli che mi è sempre piaciuto più di tutti Ho tanti ricordi di quei anni, ero piccolo, ma mi ricordo quelle battaglie epiche”.

Non è mancato un commento sull’ultimo round di Valencia che ha completato la stagione 2021: “La gara è stata brutta già dalla partenza, non avevo grip al posteriore ed ho faticato molto dall’inizio. Durante il weekend il problema principale è stato l’anteriore, ma poi abbiamo fatto una modifica sulla moto per la gara ed è andata bene. Il mio feeling con l’anteriore è migliorato, ma con la gomma posteriore non sono riuscito ad essere veloce come nelle prove libere”.

Foto: MotoGP Press