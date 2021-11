MotoGP, GP Valencia 2021: la Honda non sostituirà Marc Marquez

Dopo le voci degli ultimi giorni, ora la notizia è ufficiale. In occasione del Gp di Valencia, ultimo appuntamento della stagione 2021 del Motomondiale, il Team Repsol Honda non sostituirà l’assente Marc Marquez con alcun rider.

A rappresentare la scuderia nipponica, sul tracciato iberico, vi sarà quindi il solo Pol Espargaro che, intervenuto davanti ai media ha detto: “Per prima cosa, voglio augurare a Marc tutto il meglio in questo momento difficile e spero che possa riprendersi presto e bene. La sua assenza ovviamente si farà sentire in pista, ma arriviamo a Valencia ancora motivati a fare il nostro lavoro al meglio. È un circuito che mi piace molto, ho ottenuto il mio primo podio in MotoGp nel 2018 e penso che possiamo fare bene lì quest’anno…”

Ora la domanda che tutti invece si pongono è: Marc Marquez, otto volte campione del mondo e caccia di nuovi record per la sua carriera e per la storia generale del Motomondiale, riuscirà a tornare in sella dopo la diplopia che gli è stata recentemente diagonisticata a seguito di una caduta in allenamento?

Per ora nessuno chiaramente si può sbilanciare, solo il tempo potrà rispondere. La Honda dal canto suo attende provando a prepararsi a una stagione 2022 che potrebbe essere ancora più difficile di quella 2021, dove a vincere il titolo iridato dei piloti è stato Fabio Quartaro e a prendersi il titolo mondiale dei costruttori la Ducati.

Foto: Lapresse