Comincia oggi, venerdì 5 novembre, il penultimo weekend di gara stagionale per il Motomondiale. A Portimao vanno in scena le prove libere del Gran Premio dell’Algarve 2021, 17° round del campionato e secondo GP dell’anno in programma sulla pista lusitana (dopo il GP del Portogallo dello scorso aprile).

In MotoGP Fabio Quartararo si è già garantito la certezza aritmetica del titolo iridato, mentre in Moto2 e Moto3 è ancora tutto aperto in vista delle ultime due gare. Nella classe mediana Remy Gardner può gestire un margine di 18 punti in classifica sul compagno di squadra Raul Fernandez, mentre nella ex 125cc il romano Dennis Foggia vuole continuare la sua rimonta impossibile sul baby fenomeno iberico Pedro Acosta.

Le prove libere del venerdì di Portimao verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN. Non è prevista invece la copertura televisiva delle libere in chiaro su TV8. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del percorso di avvicinamento al penultimo round stagionale del Motomondiale 2021.

Di seguito la programmazione televisiva completa del weekend valevole per il GP Algarve 2021:

PROGRAMMA PROVE LIBERE GP ALGARVE MOTOGP 2021

Venerdì 5 novembre

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 14.15-14.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 16.10-16.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

