Si parte ufficialmente per il via del fine settimana del Gran Premio del Messico, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato di Città del Messico, intitolato ai fratelli Rodriguez, tutto è pronto per il nuovo vibrante capitolo della sfida tra Max Verstappen e Lewis Hamilton.

L’olandese della Red Bull, dopo la vittoria di Austin, può vantare un margine di 12 punti di vantaggio sul “Re Nero” e cercherà di battere il ferro finchè è caldo su una pista che, almeno sulla carta, potrebbe essere favorevole alla sua RB16B. Ma, come ha dimostrato questa intensa stagione, è vietato fare pronostici, dato che arriverà la risposta di Lewis Hamilton e della Mercedes, pronti a rendere pan per focaccia al giovane rivale.

La giornata, come tradizione, prenderà il via alle ore 18.30 italiane con la prima sessione di prove libere, mentre la FP2 scatterà alle ore 22.00, con la seconda ora di lavoro in pista.

IN TV – Il venerdì del Gran Premio del Messico sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) non saranno trasmesse le prove libere, nemmeno in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni sessione, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo di Città del Messico.

PROGRAMMA GRAN PREMIO MESSICO 2021 – F1

Venerdì 5 novembre

Ore 18.30-19.30 Prove libere 1

Ore 22.00-23.00 Prove libere 2

Replica FP1 su Sky Sport F1: ore 20.30

Replica FP2 su Sky Sport F1: ore 01.00

Foto: Lapresse