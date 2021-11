Il Motomondiale imbocca il proprio rettifilo finale. Gli ultimi due atti della stagione andranno in scena nella penisola iberica, dove si correrà per due domeniche consecutive. Il 7 novembre la MotoGP sarà impegnata a Portimao per la seconda volta in questa stagione. Infatti la raffica di cancellazioni tra Asia e Oceania ha obbligato la Dorna a trovare soluzioni alternative per la parte conclusiva dell’annata agonistica. Di conseguenza, allo scopo di recuperare il GP d’Australia, si è deciso di tornare in terra lusitana a sette mesi di distanza dal GP di Portogallo. Nei prossimi giorni assisteremo al Gran Premio dell’Algarve. Non che sia un male, anzi. L’autodromo di Portimao è unanimemente apprezzato per la sua spettacolarità, generata sia dalla varietà di curve che dai ripetuti saliscendi.

Quella in arrivo sarà la terza gara di MotoGP a disputarsi in tale contesto. La prima, andata in scena il 22 novembre 2020, è stata vinta da Miguel Oliveira (Ktm) davanti a Jack Miller (Ducati) e Franco Morbidelli (Yamaha). Invece la competizione tenutasi il 18 aprile 2021 ha visto il dominio di Fabio Quartararo (Yamaha), seguito da Francesco Bagnaia (Ducati) e Joan Mir (Suzuki).

Va rimarcato un fatto davvero singolare. Le prime tre posizioni del GP di Portogallo 2021 hanno anticipato quella che poi è diventata la classifica mondiale! Il dato davvero curioso è che il francese, l’italiano e lo spagnolo sono saliti tutti e tre assieme sul podio solo ed esclusivamente a Portimao, peraltro nell’ordine in cui El Diablo, Pecco e The Miracle si sono successivamente attestati nella graduatoria iridata!

Per quanto riguarda la Moto2, ad aprile ha primeggiato Raul Fernandez, il quale ha preceduto Aròn Canet e Remy Gardner. Quest’ultimo aveva invece vinto nel 2020, davanti a Luca Marini e Sam Lowes. Situazione diversa in Moto3. Sette mesi or sono si è imposto Pedro Acosta, con Dennis Foggia alla piazza d’onore e Andrea Migno sul gradino più basso del podio.

Lo scorso anno avevamo invece assistito all’affermazione di Raul Fernandez su Dennis Foggia e Jeremy Alcoba. Dunque Foggia è arrivato sempre secondo, mentre Raul Fernandez è tutt’ora imbattuto a Portimao. Lo spagnolo ha infatti vinto entrambe le gare disputate in Portogallo, seppur in due categorie diverse!

