Siamo ormai ai nastri di partenza del penultimo fine settimana del Motomondiale 2021. Dopo aver consegnato il titolo iridato della MotoGP a Fabio Quartararo in quel di Misano, il Circus è pronto per fare il suo ritorno a Portimao in occasione del Gran Premio dell’Algarve. Già, la pista portoghese è di fronte al suo secondo capitolo stagionale, dopo aver ospitato la terza gara dell’annata nel mese di aprile, subito dopo la doppietta del Qatar.

Si tratta, quindi, di un weekend che parte con tante incognite specialmente a livello meteo. Quali saranno gli spunti da trarre da una gara che non avrà più niente da mettere in palio? Secondo il nuovo campione del mondo, Fabio Quartararo, l’interesse per la gara lusitana c’è eccome: “C’è voluto un po’ di tempo, ma finalmente ho metabolizzato di avere vinto il Campionato del Mondo MotoGP 2021! Ora che non devo più pensare alla classifica ed ai punti, posso tornare all’approccio che avevamo quando siamo venuti qui all’inizio dell’anno. Il nostro obiettivo è confermarci al primo posto, perché abbiamo ancora il titolo costruttori per cui lottare. Abbiamo disputato una gara fantastica su questa pista in occasione del GP del Portogallo, il ritmo era velocissimo, quindi sono molto curioso di vedere cosa possiamo fare questo fine settimana”.

Gli fa eco Franco Morbidelli. Il neo-compagno di squadra nel team Yamaha Factory prosegue nel suo percorso di ambientamento e, soprattutto, di recupero dopo i problemi al ginocchio. “Il weekend del GP dell’Emilia-Romagna è stato per noi complessivamente positivo. Abbiamo fatto un buon passo in avanti per migliorare il feeling con la moto e il mio passo ad inizio gara era buono. Le condizioni del mio ginocchio stanno migliorando, quindi stiamo costantemente vedendo progressi. Portimão potrebbe essere una sfida, però. Non so quanto sarà impegnativa questa pista a livello fisico, soprattutto considerando i dislivelli che presenta, Mi piace sempre guidare su questo tracciato, quindi non vedo l’ora di iniziare il lavoro”.

Ultima battuta per il team principal del team, Massimo “Maio” Meregalli: “Andiamo a Portimão ancora al settimo cielo per quanto ottenuto da Fabio, ma sappiamo che c’è ancora del lavoro da fare. Ora possiamo concentrarci sul campionato team e costruttori. Vogliamo ottenere i migliori risultati possibili e, dopo la brillante vittoria di Fabio ad aprile, siamo fiduciosi di poter essere lì davanti anche questa volta. Franco, a sua volta, è sempre stato molto performante su questo circuito ma, ovviamente, si sta ancora riprendendo dall’infortunio al ginocchio. Dovremo vedere come questo circuito particolarmente complicato, andrà ad incidere sul suo fisico. Ad ogni modo siamo ansiosi di metterci al lavoro e di dare il massimo ancora una volta”.

Credit: MotoGP.com Press