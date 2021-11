Rally, Mondiale 2021: Ott Tänak non sarà al via del Rally di Monza! Al suo posto Teemu Suninen

Ott Tänak non potrà essere al via del Rally di Monza, ultimo atto del FIA World Rally Championship 2021. Una notizia davvero importante e sorprendente per il campionato e per Hyundai Motorsport che, in questo modo, va a perdere uno dei grandi protagonisti dall’appuntamento conclusivo della stagione. Secondo quanto riferito dalla Casa sud-coreana, il pilota estone (già campione del mondo) non sarà al via della gara brianzola per motivi familiari, non entrando ovviamente nello specifico di quanto accaduto.

A questo punto, quindi, Ott Tänak e il suo navigatore Martin Järveoja, salutano ufficialmente il campionato 2021 e, dunque, torneranno in azione direttamente l’anno prossimo. Sulla loro Hyundai i20 Coupé WRC, in occasione del Rally di Monza, vedremo in azione Teemu Suninen e Mikko Markkula.

Il finlandese, rimasto a piedi nel corso della stagione dopo aver rotto i rapporti con M-Sport, si era accasato proprio in Hyundai nel WRC2, con la quale, tra le altre cose, è riuscito ad ottenere un brillante secondo posto al termine dell’ultimo Rally di Spagna. Il commento di Teemu Suninen per mezzo dei suoi canali social: “Voglio prima di tutto fare il mio in bocca al lupo ad Ott Tänak. Per noi è sicuramente una grande occasione, ma anche una sfida impegnativa perché dovremo conoscere una vettura del tutto nuova. Però è il modo migliore per concludere il 2021″.

Ott Tänak, a sua volta, ha rilasciato un pensiero per mezzo dei suoi canali social: “Sono veramente dispiaciuto di non poter partecipare all’ACI Rally Monza per motivi familiari. E’ stata una decisione durissima da prendere, ma anche quella giusta. Auguro il meglio al mio team per l’ultima gara dell’anno, c’è ancora da combattere”.

