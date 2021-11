MotoGP, forfait di Pol Espargaró a Valencia: lo spagnolo ha deciso di non rischiare

Una situazione molto particolare per il Team Repsol Honda a Valencia (Spagna). Nell’ultimo GP del Mondiale 2021 di MotoGP la squadra ufficiale non avrà tra le sue fila alcun pilota.

Dopo la rinuncia di Marc Marquez per quanto gli è accaduto in preparazione al weekend di Portimao (Portogallo), anche Pol Espargaró non sarà al via della corsa domenicale. La squadra nipponica ha annunciato che, dopo aver valutato lo stato di salute di Pol caduto nel corso delle prove libere di ieri, il centauro iberico darà forfait.

Un brutto highside quello dell’iberico nel corso della FP3 percorrendo curva-13. Dopo i primi soccorsi, Espargaró era stato trasportato all’ospedale 9 de Octubre di Valencia per ulteriori accertamenti. Sono stati rilevati lividi pesanti, specialmente nella zona destra del torace e dell’addome. Fortunatamente per lui nulla di rotto.

La decisione di non correre oggi, pertanto, si giustifica anche per la necessità di tenere a riposo il pilota in vista dei test di Jerez programmati per il 18 e 19 novembre. Dal momento che Marquez sarà assente anche per questa scadenza, la presenza di Pol sarà fondamentale al fianco del Stefan Bradl per effettuare i lavori di rito in questa circostanza.

Foto: MotoGP.com Press