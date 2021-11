LIVE Moto2, GP Algarve 2021 in DIRETTA: pole position per Raul Fernandez! Gardner secondo, super Di Giannantonio, è 3°!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.12 Per oggi è tutto: grazie per averci seguito, buona serata a tutte e a tutti. A domani, sempre qui, su OA Sport!

17.11 Gara della Moto2 invece prevista per le 15:30.

17.11 Appuntamento a domani mattina, dalle 9:55, con i warm-up di Moto3, Moto2 e MotoGP.

17.10 Ci aspetta una domenica rovente, con la gara che può essere decisiva per il Mondiale.

17.08 Risultati in linea con le aspettative, soprattutto per i primi due, i compagni di scuderia Red Bull KTM Ajo.

17.06 Qui nel dettaglio tempi e distacco:

1 Raul Fernandez 1:42.101

2 Remy Gardner 1:42.370 (+0.269)

3 Fabio Di Giannantonio 1:42.506 (+0.405)

4 Aron Canet 1:42.511 (+0.410)

5 Augusto Fernandez 1:42.616 (+0.515)

6 Cameron Beaubier 1:42.620 (+0.519)

7 Marco Bezzecchi 1:42.697 (+0.596)

8 Sam Lowes 1:42.701 (+0.600)

9 Ai Ogura 1:42.783 (+0.682)

10 Jorge Navarro 1:42.822 (+0.721)

11 Xavi Vierge 1:42.829 (+0.728)

12 Hector Garzo 1:42.980 (+0.879)

13 Marcos Ramirez 1:43.023 (+0.922)

14 Celestino Vietti 1:43.034 (+0.933)

15 Marcel Schrotter 1:43.078 (+0-977)

16 Hafizh Syahrin 1:43.178 (+1.077)

17 Stefano Manzi 1:43.353 (+1.252)

18 Albert Arenas 1:43.367 (+1.266)

17.03 Ecco la classifica completa al termine del Q2:

17.02 E come sempre, è sfida al millesimo tra Raul Fernandez e Remy Gardner: domani ci aspetta una grande gara!

17.00 Grande risultato per Di Giannantonio:

16.58 Buona prestazione nel complesso dei nostri piloti, soprattutto per la prima fila di Di Giannantonio e il settimo posto di bezzecchi.

16.56 Questo l’ordine di arrivo del Q2:

16.55 14° Celestino Vietti, 1:43.034 (+0.933).

16.54 Marco Bezzecchi chiude in settima posizione, 1:42.697 (+0.596).

16.53 Quarto Aron Canet, +0.410.

16.52 PRIMA FILA PER DI GIANNANTONIO! TERZO TEMPO!

16.51 POOOOOOOLE POSITION PER RAUL FERNANDEZ DAVANTI A REMY GARDNER!

16.51 Raul Fernandez ha preso bandiera, ma è difficile che qualcuno possa superare il suo 1:42.101.

16.50 BANDIERA A SCACCHI, VEDIAMO GLI ULTIMI TEMPI!

16.49 Marco Bezzecchi 7°, Vietti 14°.

16.49 ECCOLO GARDNER! SECONDO TEMPO! 1:42.436, +0.335 da Raul Fernandez.

16.48 Resiste Di Giannantonio in prima fila, secondo tempo.

16.48 Ottavo tempo per Gardner! 1:42.794, +0.693 rispetto a Fernandez.

16.47 Gardner insegue:

16.47 ANCORA RAUL FERNANDEZ! 1:42.101, CHE TEMPO, INCREDIBILE!

16.47 Di Giannantonio secondo! 1:42.506.

16.47 Attendiamo Remy Gardner al ritorno dai box dopo il cambio ruote.

16.46 Meno di 5 minuti al termine, Di Giannantonio quarto a +0.322 dal primo tempo di Fernandez.

16.45 Al momento in prima fila abbiamo:

16.44 Dietro di lui c’è Aron Canet, 1:42.511, +0.176.

16.43 CHE TEMPO, CHE RITMO PER RAUL FERNANDEZ! 1:42.335!

16.42 CONTINUA A MIGLIORARSI FERNANDEZ!

16.42 Remy Gardner ai box, al momento è 16°, 1:45.120.

16.41 Augusto Fernandez secondo: 1:42.616, distacco di 0.22 da Fernandez.

16.41 Dietro lo spagnolo troviamo i due italiani: Marco Bezzecchi, a +0.968, e Celestino Vietti, a +0.987.

16.40 RECORD DELLA PISTA IN MOTO2 PER FERNANDEZ!

16.40 Subito Raul Fernandez, primo tempo, 1:42.394.

16.39 Poco più di 10 minuti e scopriremo chi conquisterà la pole:

16.38 Bezzecchi, Vietti, Manzi e Di Giannantonio proveranno ad ottenere ottimi risultati.

16.37 Tantissima attesa per lo scontro Gardner – Fernandez.

16.36 Tutti in pista, a caccia della pole.

16.35 PARTE IL Q2, VEDREMO CHI CONQUISTERÀ LA POLE A PORTIMAO.

16.34 Anche il Q2 durerà 15 minuti, vedremo impegnati 3 italiani.

16.32 Ecco Di Giannantonio, che conquista con merito il Q2:

16.31 Settimo Simone Corsi, non si qualifica al Q2 per 0.334.

16.30 L’ultimo posto disponibile lo conquista Hafizh Syahrin, +0.384.

16.29 Terzo tempo per Marcel Schrotter, +0.377.

16.28 Secondo, a +0.262, Marcos Ramirez.

16.27 Aveva mancato per pochissimo il Q2 già con le FP3, adesso se l’è preso con merito: primo tempo nel Q1 per Di Giannantonio!

16.26 Ecco i 4 qualificati al momento:

1 Fabio Di Giannantonio

2 Marcos Ramirez

3 Marcel Schrotter

4 Hafizh Syahrin

16.25 BANDIERA A SCACCHI, VEDIAMO CHI RAGGIUNGE IL Q2!

16.24 Manca pochissimo al termine del Q1.

16.23 Tony Arbolino 11°, Bulega 13°, Baldassarri 16°.

16.23 PRIMO TEMPO PER DI GIANNANTONIO! 1:42.816.

16.22 Caduta per Jake Dixon, curva 5.

16.21 Settimo Simone Corsi a +0.334 dal quarto tempo, attualmente di Syahrin.

16.20 Ecco i dettagli dei tempi dei primi 6

16.19 Al momento i quattro qualificati per il Q2 sono Schrotter, Syahrin, Ramirez e Chantra. Di Giannantonio primo degli esclusi, a +0.018 rispetto al quarto tempo di Chantra.

16.18 Caduta per Joe Roberts, anche lui curva 14.

16.17 Hafizh Syahrin sigla il miglior tempo: 1:43.200, Di Giannantonio terzo a +0.113.

16.16 Secondo tempo per Fabio Di Giannantonio, 1:43.952, +0.325 rispetto a Schrotter.

16.15 Caduta in curva 14 per Fermin Aldeguer, nessuna conseguenza.

16:14 1:43.70 è il primo miglior tempo, registrato da Marcel Shrotter.

16.13 Pochi istanti e arriveranno i primi tempi, riferimenti importanti.

16.12 Solo i migliori quattro passeranno al Q2.

16.11 Subito tutti in pista: 15 minuti in cui bisogna dare tutto per conquistare il Q2.

16.10 SI PARTE, COMINCIA IL Q1!

16.10 Oltre ai 5 italiani, nel Q1 vedremo protagonisti anche Marcos Ramirez e Jake Dixon, tra gli altri.

16.08 Ricordiamo che il Q1 durerà 15 minuti; al termine, dopo una breve pausa, scatterà il Q2 e si stabilirà la griglia di partenza.

16.06 Tra poco si parte con le qualifiche.

16.04 Raul Fernandez e Remy Gardner continueranno la lotta per il titolo: in palio c’è la pole position.

16.02 Molta amarezza per Di Giannantonio, escluso dal Q2 per appena 0.090, rispetto al 14° tempo di Beaubier.

16.00 Subito protagonisti, nel Q1, Fabio Di Giannantonio, Nicolò Bulega, Tony Arbolino, Simone Corsi e Lorenzo Baldassarri.

15.58 Bezzecchi, Vietti e Manzi entreranno dunque in scena direttamente nel Q2.

15.56 Ecco l’elenco dei classificati per il Q2 con i dettagli su crono e distacchi:

15.54 Con un distacco di appena 0.036, dietro di lui, c’è il suo compagno in Red Bull KTM Ajo, nonché contendente per il titolo mondiale: Remy Gardner.

15.52 Nella combinata delle libere del Gran Premio dell’Algarve il più veloce è stato Raul Fernandez.

15.50 Amici di OA Sport ben ritrovati! Ci siamo quasi per le qualifiche della Moto2!

12.59 Per questa mattina è tutto: appuntamento alle 16:10 circa per le qualifiche della Moto2. A più tardi, non mancate, sempre qui su OA Sport!

12.57 Occhio anche ai nostri Marco Bezzecchi e Celestino Vietti, terzo e quinto tempo nella combinata: potranno dire la loro per le qualifiche.

12.55 Tanta attesa per capire chi partirà davanti: Raul Fernandez o Remy Gardner?

12.53 Alle 16:10 circa ci saranno le qualifiche, con 17 piloti che con il Q1 proveranno a conquistare il Q2, tra cui 5 italiani.

12.51 Ecco i dettagli, con i distacchi, dei 14 qualificati per il Q2:

12.48 Che peccato per Di Giannantonio, escluso per appena 0.090.

12.46 Passeranno dunque per il Q1 5 italiani: Fabio Di Giannantonio, Nicolò Bulega, Tony Arbolino, Simone Corsi e Lorenzo Baldassarri.

12.44 Ecco la classifica completa:

12.43 Ecco i 14 classificati per il Q2:

12.40 Raul Fernandez si aggiudica dunque la combinata, ma Gardner è lì dietro, a +0.036:

12.39 22° Nicolò Bulega, Aroblino ventottesimo, e dopo di lui in 29° e 30° posizione troviamo Corsi e Baldassarri.

12.38 Peccato per Di Giannantonio, 16°, +0.090 rispetto al 14° tempo di Beaubier.

12.38 Ce la fa Stefano Manzi 1:43.100, 12° tempo.

12.37 Fernandez e Gardner davanti a tutti, dietro di loro c’è il nostro Marco Bezzecchi. Quinto Celestino Vietti.

12.36 Cameron Beaubier fa fuori Roberts! Si prende lui l’ultimo posto disponibile per il Q2.

12.36 ESCLUSO DI GIANNANTONIO, QUINDICESIMO! +0.051 dal 14° Joe Roberts.

12.35 BANDIERA A SCACCHI, ARRIVANO GLI ULTIMI TEMPI!

12.34 Occhio a Sam Lowes: rosso nel primo settore con 21.694.

12.34 Bezzecchi e Vietti restano stabilmente in 3° e 5° posizione.

12.34 ULTIMO MINUTO!

12.33 Resta comunque in bilico Di Giannantonio, è a -0.060 dal 14° posto.

12.32 Nono Stefano Manzi, dodicesimo Fabio Di Giannantonio.

12.31 Bulega si migliora ma non basta: 20°, 1:43.604, +0.257 dal 14° tempo di Marcos Ramirez, valido per il Q2.

12.31 MENO DI CINQUE MINUTI AL TERMINE!

12.30 Gardner si avvicina ma non basta, secondo: 1:42.498, +0.036 dallo spagnolo.

12.29 Raul Fernandez continua ad essere DOMINANTE:

12.28 Primo degli esclusi, per 0.034, Augusto Fernandez, 15°.

12.27 QUARTO VIETTI! 1:43.000, +0.538 da Raul.

12.26 GRAN GIRO DI BEZZECCHI, SECONDO! 1:42.623, +0.161 su Fernandez, per ora è l’unico ad avvicinarsi al ritmo dello spagnolo.

12.25 Meno di 10 minuti al termine.

12.24 Solo Stefano Manzi, tra gli italiani che ambiscono al Q2, ha migliorato il tempo di ieri, ma è comunque 16°, escluso per ora.

12.23 CHE GIRO DI HECTO GARZO! Sale in seconda posizione, 1:43.066, a +0.604 da Fernandez. Di conseguenza, scalano gli altri piloti: adesso è Di Giannantonio a rischio per il Q2.

12.22 Prontamente smentito: il 14° posto, l’ultimo utile per il Q2, lo prende adesso Cameron Beaubier.

12.21 Dixon resiste in 14° posizione.

12.20 Anche Di Giannatnonio è momentaneamente qualificato per il Q2, con il dodicesimo tempo.

12.19 In molti rientrano ai box, Sam Lowes continua a stare in pista, si migliora nei primi tre settori ma perde nell’ultimo.

12.18 Manzi resta per ora escluso per un millesimo in 15° posizione; Bulega 19°, Corsi 26° e ultimo Baldassarri.

12.17 Secondo tempo per Sam Lowes! 1:43.219, +0.757 rispetto al crono di Fernandez.

12.16 Bezzecchi resta in ottava posizione, Vietti 9°, e pensate che entrambi sono a più di un secondo da Raul Fernandez: lo spagnolo è indemoniato!

12.15 Questa la top 5 della combinata al momento:

1 Raul Fernandez 1:42.462

2 Remy Gardner +0.757

3 Sam Lowes +0.766

4 Jorge Navarro +0.910

5 Ai Ogura +0.984

12.13 E SI MIGLIORA, MA CHE RITMO! IMPRESSIONANTE RAUL FERNANDEZ: 1:42.462.

12.13 Rosso anche nel terzo settore: 1:09.793.

12.13 Rosso per Fernandez nel secondo settore: 54.316.

12.12 Al momento Stefano Manzi è il primo degli esclusi per il Q2, ma solo per un millesimo rispetto al 14° Dixon.

12.11 E CONTINUA A MIGLIORARSI FERNANDEZ! 1:42.707, Gardner a +0.521, più di mezzo secondo.

12.10 Raul vola: Jake Dixon, 14° e dunque l’ultimo a conquistare il posto per il Q2, è a +1.161. Che ritmo!

12.09 Primo tempo per Raul Fernandez, 1:42.958; secondo Gardner, a +0.270.

12.08 SI SCENDE SOTTO L’1:43, VOLANO GARDNER E FERNANDEZ!

12.07 Celestino Vietti leggermente sottotono, 13° nelle FP3, 1:44.458; ma nella combinata resta ottavo, è dunque momentaneamente qualificato per il Q2.

12.06 Gran tempo di Bezzecchi! Secondo, 1:43.589, gap di 0.254 rispetto a Raul Fernandez.

12.05 Caduta per Lorenzo Baldassarri alla curva 4.

12.04 Ma è un continuo botta e risposta: primo tempo per Fernandez, 1:43.335; Gardner è dunque a +0.340.

12.03 Risponde subito Gardner: 1:43.677; Fernandez è appena a +0.002.

12.02 Ottima partenza nelle FP3 per Raul Fernandez: miglior tempo, 1:43.677.

12.01 L’unico ad aver già migliorato il tempo di ieri è Lorenzo Baldassarri, che resta però in 31° posizione.

12.00 Occhio anche al vento, che potrebbe condizionare i tempi dei piloti in pista:

11.58 Primo giro solo “di perlustrazione”, nessuno si migliora rispetto al tempo di ieri.

11.57 Tutti in pista i piloti; qualche minuto e potremo vedere i primi tempi.

11.55 CI SIAMO! AL VIA LE FP3!

11.54 Manca pochissimo e si parte con la terza sessione di prove libere.

11.52 Ricordiamo che il miglior tempo della combinata è di Raul Fernandez, 1:43.256. Lecito aspettarsi un miglioramento dei tempi già a partire dalle FP3.

11.50 Grande prestazione ieri per Marco Bezzecchi, vedremo il suo ritmo in queste FP3.

11.48 Occhi puntati anche su Celestino Vietti, ottimo risultato tra FP1 e FP2.

11.46 Nella combinata di ieri, in mezzo ai due pretendenti, al secondo posto, troviamo Sam Lowes: potrebbe essere una mina vagante sia per le FP3 che per le qualifiche.

11.44 Il titolo mondiale deve ancora essere assegnato, con i due compagni di scuderia (Red Bull KTM Ajo) che si daranno battaglia fino all’ultimo: Remy Gardner e Raul Fernandez.

11.42 Anche quest’oggi giornata serena in Portogallo, per il Gran Premio dell’Algarve.

11.40 Cari amici di OA Sport benvenuti alla Diretta Live delle FP3 per la Moto2!

Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, benvenuti alla Diretta LIVE per la Moto2, Gran Premio dell’Algarve! Quest’oggi si terranno la terza sessione di prove libere alle 11.50 e le qualifiche alle 16.10.

Continua il duello tra i due compagni Red Bull KTM, che si contendono il titolo mondiale: Remy Gardner e Raul Fernandez: il primo ha 18 punti di vantaggio sul secondo, e ieri si sono equamente divisi i primati nelle due sessioni di prove libere. Gardner è stato il più veloce nelle FP1, Fernandez nelle FP2.

Le FP2 per Gardner, però, si sono chiuse con un brutto incidente con Marcos Ramirez; per fortuna, nessuna conseguenza per i due piloti, ma Gardner, soprattutto, ha rischiato di farsi davvero male. Come detto, nessun danno per i piloti, che torneranno regolarmente in pista per FP3 e qualifiche.

Al di là dei due contendenti al titolo, occhio a Sam Lowes, che ha terminato le FP2 in seconda posizione, proprio in mezzo ai due pretendenti al Mondiale. Possibili sorprese anche i nostri piloti azzurri, che si sono fatti notare nella giornata di ieri: Celestino Vietti e Marco Bezzecchi, i due compagni di squadra dello Sky Racing Team VR46.

Appuntamento alle 11.50 per la Diretta LIVE delle FP3, su OA Sport. Non mancate!

Foto: MotoGP.com