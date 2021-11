Motocross, Valerio Lata e Nicholas Lapucci campioni europei nelle classi EMX125 ed EMX250!

Il 2021 non smette di regalare gioie e soddisfazioni allo sport italiano: questa volta parliamo dei Campionati Europei di Motocross, classi EMX125 ed EMX250; anche in questo campo, infatti, hanno trionfato i colori azzurri. Il titolo continentale per Valerio Lata e Nicholas Lapucci è arrivato a casa nostra, in occasione del Gran Premio di Mantova, svoltosi al crossodromo Tazio Nuvolari della città lombarda.

Per Lata, nella classe EMX125, è stato sufficiente il sesto posto in Gara-1 per laurearsi aritmeticamente campione europeo; compreso il punteggio di Gara-2 ha totalizzato 50 punti, terminando quinto nella classifica complessiva del GP di Mantova, ma è quanto necessario per vincere la competizione continentale: 330 punti totali per il 16enne già campione del mondo 85cc nel 2019; secondo posto invece per Bobby Bruce, con 297 punti.

Ma non finisce qui: a Mantova è arrivato infatti un altro grandissimo risultato per il motocross italiano, con il trionfo di Nicholas Lapucci nella classe EMX250. 12 manche su 20 totali vinte, bastavano appena 5 punti per laurearsi campione continentale, e alla fine del Gran Premio ne ha totalizzati ben 44. Il classe 1998 ha strameritato il titolo, dimostrando a tutti di essere il più forte, e chiudendo la classifica generale al comando con 438 punti; deve invece accontentarsi del titolo di vice-campione europeo, con 385 punti, Kevin Horgmo.

Raggiante il commento, riportato da La Gazzetta dello Sport, del presidente della Federazione Motociclistica Italiana, Giovanni Copioli, sui traguardi raggiunti da Lata e Lapucci, a conclusione di un 2021 straordinario per il motocross azzurro: “Questo ottimo anno si conclude con due successi molto importanti in ottica presente e futura, complimenti a Valerio e Nicholas! Il progetto Pata Talenti Azzurri FMI, di cui fanno parte, dimostra nuovamente il suo valore“.

Foto: LPS/Roberto Tommasini