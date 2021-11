Romain Febvre è uscito vincitore dalla terra di Pietramurata, sede di un’importantissimo trittico che potrebbe rivelarsi determinante nella lotta per il Mondiale MXGP. Il francese è attualmente il leader della classifica generale con un solo punto sullo sloveno Tim Gasjer (Honda) e tre l’olandese Jeffrey Herlings (KTM).

Il centauro di Kawasaki ha dichiarato ai microfoni della propria formazione: “Abbiamo lavorato molto sulla partenza questa settimana e la prima manche è andata bene, ma non la seconda. Ieri mi sentivo davvero bene, ho fatto dei bei sorpassi per arrivare secondo nella race-1″.

Febvre, secondo alla vigilia del GP del Garda di ieri, ha continuato dicendo: “Jeremy stava andando molto bene davanti, ma a due giri dalla fine ho visto che lo stavo raggiungendo. Sfortunatamente ho avuto un incidente piuttosto grave. Sono caduto, ma mi è andata molto bene e sono riuscito a recuperare”.

Non è mancata una considerazione sulla race-2 che gli ha permesso di beffare il rivale Herlings, caduto per ben due volte nella seconda ed ultima competizione in Trentino: “La mia partenza non è stata molto buona nella seconda gara ed ero molto indietro. Nel finale ho pensato troppo alla classifica generale. È bello essere al comando ed al momento non sento alcuna pressione. Prendo sempre tutto come viene”.

