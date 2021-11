Fabio Quartararo esprime la propria opinione a pochi giorni dal doubleheader che chiuderà il Mondiale MotoGP 2021. Il portacolori di Yamaha si prepara per chiudere in bellezza la stagione dopo aver chiuso definitivamente i giochi in quel di Misano per il titolo piloti.

Il francese ha commentato ai microfoni di ‘Motorsport.com‘: “L’anno scorso abbiamo lottato per avere la moto ufficiale, ma con il COVID-19 e tutto il resto quella del 2019 era migliore. Penso che sia stato il feeling all’anteriore a farmi vincere quest’anno. Sappiamo che dobbiamo lavorare sulla potenza, ma le sensazioni che ho avuto in frenata per sorpassare sono state molto migliori rispetto al 2019 e 2020”.

Il #20 del gruppo ha continuato dicendo: “Yamaha ha lavorato molto. Abbiamo ancora molto da migliorare per il prossimo anno, perché sappiamo che la potenza è qualcosa di molto importante. Nell’ultima gara di Misano ho avuto tanti problemi con la gomma anteriore, ma mi sono comunque divertito molto ed è stata la cosa più importante”.

Il campione del mondo guarda già al prossimo anno, fiducioso nel marchio giapponese. “Non mi posso lamentare, abbiamo vinto Mondiale e dobbiamo essere contenti anche se bisogna lavorare ancora. Francamente mi trovo molto bene con la moto, dipende molto dalla pista. Tutti sanno dove dobbiamo progredire per il 2022, anche noi abbiamo le idee chiare”.

Foto: LaPresse