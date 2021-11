F1, Mario Isola parla delle mescole scelte per il GP del Messico

Mario Isola esprime la propria opinione alla vigilia del Gran Premio del Messico, diciottesimo atto del Mondiale F1 2021. Il responsabile di Pirelli per la massima formula si prepara per ritornare nel rinnovato impianto sudamericano a due settimane dal round in Texas (Austin/USA).

C2 (Hard), C3 (Medium) e C4 (Soft) sono le mescole scelte dal marchio italiano come accaduto nel 2019 quando ad imporsi fu il britannico Lewis Hamilton (Mercedes). Terzo posto in quell’occasione per il teammate Valtteri Bottas alle spalle del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Il tecnico di Pirelli ha commentato a ‘Motorsport.com’: “L’altitudine elevata e la particolare conformazione del circuito generano sempre una serie di sorprese e di sfide interessanti in Messico. L’ultima volta che abbiamo corso qui, medium e hard sono stati i pneumatici su cui i team hanno puntato di più durante la gara”.

L’italiano ha chiuso dicendo: “L’Hermanos Rodríguez è un circuito storico ed emozionante, siamo felici di tornare dopo due anni. La gara si svolgerà all’incirca nello stesso periodo dell’anno di due stagioni. Nel frattempo non è stata effettuata nessuna modifica significativa della pista ad eccezione di una parziale riasfaltatura prima della curva 1 per livellare una disconnessione”.

Foto: LaPresse