Oggi, domenica 7 novembre, il Mondiale motocross vedrà andare in scena la penultima tappa della manifestazione: in programma a Mantova c’è il GP di Lombardia, sia per la MXGP che per la MX2. Si tratterà della penultima prova della carriera per Tony Cairoli, che si ritirerà a fine stagione.

Grande motivo di interesse sarà la volata a tre per il Mondiale della MXGP: in testa il francese Romain Febvre con 614 punti, davanti allo sloveno Tim Gajser, secondo a quota 613, terzo il neerlandese Jeffrey Herlings, terzo a quota 611. Oggi saranno in palio 50 punti.

Sarà possibile guardare il GP di Lombardia in diretta tv in abbonamento su Eurosport 2 ed in chiaro su Rai Sport+HD, in diretta streaming in abbonamento su Eurosport Player, discovery+, DAZN e gratuita su Rai Sport Web 1, RaiPlay, secondo lo schema sottostante, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del GP di Lombardia.

PROGRAMMA GP LOMBARDIA MOTOCROSS

11:00 Motocross, GP Lombardia: MX2, Gara 1 – Eurosport 2, Eurosport Player, discovery+, DAZN

12:00 Motocross, GP Lombardia: MXGP, Gara 1 – Rai Sport+HD, RaiPlay, Eurosport Player, discovery+

14:00 Motocross, GP Lombardia: MX2, Gara 2 – Eurosport Player, discovery+

15:00 Motocross, GP Lombardia: MXGP, Gara 2 – Rai Sport Web 1, Eurosport Player, discovery+

Diretta live testuale del GP di Lombardia su OA Sport

Foto: MXGP.com