Maratona New York 2021 oggi: orario, canale tv, programma in chiaro, streaming, partecipanti

Oggi domenica 7 novembre (partenza alle ore 14.40 per le donne e alle ore 15.05 per gli uomini) andrà in scena la Maratona di New York 2021. A distanza di due anni dall’ultima volta torna la 42 km più prestigiosa, iconica e importante al mondo. Si preannuncia grandissimo spettacolo nella Grande Mela: partenza sul Ponte di Verrazzano e arrivo a Central Park dopo aver attraversato i distretti della metropoli statunitensi.

Previsti 33.000 partecipanti tra gli amatori, anche se non ci saranno italiani ed europei a causa delle limitazioni legate all’emergenza sanitaria. Si preannuncia grande lotta tra i professionisti per la vittoria, l’Italia spera in una bella prestazione da parte di Eyob Faniel.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Maratona di New York 2021. Gli orari sono italiani (nella Grande Mela sono indietro sei ore rispetto a noi). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport ed Eurosport 2; in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MARATONA NEW YORK 2021: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 7 NOVEMBRE:

14.40 Maratona femminile, partenza

15.05 Maratona maschile, partenza

Conclusione dell’evento per i professionisti attorno alle ore 17.15.

MARATONA NEW YORK 2021: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su RaiSport.

Diretta tv, per gli abbonati, su Eurosport 2.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Shutterstock