F1 stasera in tv, orari GP Messico 2021: programma FP3 e qualifiche, streaming TV8 e Sky

Siamo giunti al sabato dell’attesissimo Gran Premio del Messico, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato di Città del Messico, intitolato ai fratelli Rodriguez, tutto è pronto per il nuovo vibrante capitolo della sfida tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, che oggi sfocerà nella qualifica che andrà a comporre la griglia di partenza della gara di domani.

La giornata inizierà, come sempre, con la terza sessione di prove libere delle ore 18.00 italiane (le 11.00 locali) che permetteranno a team e piloti di trovare il giusto assetto alle rispettive monoposto e faranno da antipasto alle qualifiche che prenderanno il via alle ore 21.00 e ci regaleranno, senza dubbio, un grandissimo spettacolo. Per quanto visto nella giornata di ieri tutto sembra portare verso un ennesimo duello all’ultimo millesimo tra Red Bull e Mercedes, ma attenzione anche a Ferrari e McLaren, pronte a loro volta a farsi spazio a Città del Messico.

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1

IN TV – Il sabato del Gran Premio del Messico sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno trasmesse le qualifiche in differita a partire dalle ore 23.10. In streaming la giornata si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo di Città del Messico.

PROGRAMMA GRAN PREMIO MESSICO 2021 – F1

Sabato 6 novembre

Ore 18.00-19.00 Prove libere 3

Ore 21.00-22.00 Qualifiche

Differita qualifiche su TV8: ore 23.10

Replica qualifiche su Sky Sport F1: ore 00.00

Foto: Lapresse