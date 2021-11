Medvedev-Hurkacz oggi, ATP Finals 2021: orario, canale tv, programma, streaming

Saranno Daniil Medvedev e Hubert Hurkacz a inaugurare le ATP Finals. Il russo e il torinese giocheranno il primo match di singolare al Pala Alpitour di Torino, nella prima, storica domenica in cui il torneo dei migliori otto approda in Italia, e qui rimarrà fino al 2025.

Due i precedenti tra i giocatori impegnati, e tutti e due giocati quest’anno. A Wimbledon si è imposto, negli ottavi, Hurkacz, rimontando per due volte un set di svantaggio e trovando il decisivo 6-3 al quinto. In recupero anche Medvedev nel quarto di finale in Canada: dopo il 2-6 iniziale gli sono serviti due tie-break per riuscire ad acciuffare l’avversario e poi batterlo. Il russo, inoltre, inizia la difesa del titolo, dato che nel 2020 aveva chiuso il torneo imbattuto, sconfiggendo Zverev, Djokovic, Schwartzman, Nadal e Thiem, questi ultimi due dovendo partire dallo svantaggio di un parziale. Esordio, invece, per il polacco.

Il match tra Daniil Medvedev e Hubert Hurkacz inizierà oggi alle ore 14:00. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 205) e in diretta streaming su Sky Go. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta dei singolari, per non perdersi davvero nulla.

ATP FINALS 2021, MEDVEDEV-HURKACZ: PROGRAMMA

DOMENICA 14 NOVEMBRE

Ore 14:00 Daniil Medvedev (RUS) (2)-Hubert Hurkacz (POL) (7)

ATP FINALS 2021, MEDVEDEV-HURKACZ : TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Tennis (canale 205)

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse