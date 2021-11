Masters 1000 Parigi-Bercy 2021: Sinner attende il suo avversario. Il ritorno di Djokovic e tocca a Ruud

Quasi due mesi dopo la sconfitta nella finale degli US Open, Novak Djokovic rientra nel circuito e scende in campo nel Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il numero uno del mondo farà il suo esordio sul cemento parigino contro l’ungherese Marton Fucsovics, che ha superato ieri Fabio Fognini al tie-break del terzo set. C’è curiosità sul ritorno del serbo, che ha detto che gli manca un po’ il ritmo partita e che spera di avere subito buone sensazioni in campo.

E’ anche la giornata della prima nel torneo di Casper Ruud. Il norvegese è uno dei rivali di Jannik Sinner nella corsa agli ultimi due posti disponibili per le ATP Finals e comincerà il suo cammino a Parigi contro l’estroso kazako Alexander Bublik. Non un match semplice per il numero otto del mondo, visto che Bublik è un avversario imprevedibile e che può davvero impensierire Ruud con il servizio e la sua fantasia in campo.

Sinner starà ad osservare sicuramente il rivale, ma l’attenzione dell’altoatesino è tutta per il match tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il francese Pierre-Hugues Herbert. E’ da qui che uscirà l’avversario del secondo turno per il neo numero nove della classifica e sicuramente c’è grande attesa per una possibile sfida con Alcaraz, in quello che potrebbe essere il primo capitolo (escluso il loro match a livello Challenger ad Alicante) di un duello che si riproporrà negli anni a venire.

In campo anche due italiani, Gianluca Mager e Lorenzo Sonego. Il ligure, bravissimo a superare le qualificazioni, avrà un esordio molto difficile contro il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero nove del torneo e anche lui ancora in corsa per le Finals; mentre per il piemontese c’è la sfida dal sapore di Coppa Davis con l’americano Taylor Fritz, reduce dalla finale persa a San Pietroburgo contro Marin Cilic.

Foto: LaPresse