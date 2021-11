Dopo aver saltato l’ultimo Masters1000 stagionale in quel di Parigi-Bercy, Kei Nishikori dà forfait anche a Stoccolma e mette di fatto la parola fine al suo 2021. Il tennista giapponese è stato costretto a cancellarsi dall’entry list dell’ATP 250 svedese a causa di un problema alla parte bassa della schiena, cominciando così fin da subito il percorso di riabilitazione verso il 2022.

L’ultimo torneo giocato dal 31enne nipponico risale al Masters1000 di Indian Wells, in cui uscì di scena al secondo turno per mano del britannico Daniel Evans dopo aver sconfitto all’esordio il portoghese Joao Sousa. In precedenza Nishikori aveva disputato un buonissimo US Open sul cemento di Flushing Meadows, fermandosi agli ottavi di finale con il n.1 al mondo Novak Djokovic.

Finalista agli US Open del 2014, lo sfortunato nipponico (frenato in passato da numerosi infortuni) occupa attualmente la 49ma posizione nel ranking mondiale ed è quindi al sicuro per il momento la sua possibilità di partecipare agli Slam senza dover passare dalla qualificazioni.

In attesa di eventuali wild card o ulteriori rinunce, a Stoccolma dovrebbero essere presenti alcuni big come Alexander Zverev, Casper Ruud, Jannik Sinner, Felix Auger-Aliassime, Cameron Norrie e Hubert Hurkacz.

