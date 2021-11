Il cosiddetto travel ban, la misura attualmente in vigore negli USA e che vieta l’ingresso negli States ai viaggiatori dall’estero, inciderà inevitabilmente sulla Maratona di New York, in programma domenica 7 novembre. La restrizione decadrà proprio il giorno successivo, un’ulteriore beffa per i tanti podisti e amatori che avrebbero voluto volare dall’Italia e dall’Europa (ma anche da altre parti del mondo) verso la Grande Mela per prendere parte alla 42 km più prestigiosa iconica e importante al mondo. Niente trasferta, dunque, per i tanti appassionati che avevano già prenotato il proprio viaggio attraverso gli operatori addetti e accreditati dagli organizzatori, gli unici attraverso i quali è possibile prenotare il pacchetto volo, pettorale, soggiorno (consultare sempre il sito ufficiale dell’evento, è l’unico modo per evitare brutte sorprese).

L’opzione costa tra i 500 e i 1000 euro (il prezzo varia dall’operatore e da vari fattori), ma è tutto rinviato al prossimo anno. Chi si era già iscritto avrà infatti la possibilità di rimandare la propria prenotazione di dodici mesi (i diretti interessati sono stati già informati nei singoli dettagli dalle varie compagnie a cui si erano rivolti). Questo discorso vale esclusivamente per gli amatori, mentre i professionisti dall’estero avranno chiaramente la possibilità di presentarsi al via sul Ponte di Verrazzano e darsi battaglia per il trionfo a Centrale Park.

Precisiamo anche, soprattutto per il futuro, che bisogna muoversi con largo anticipo per partecipare alla Maratona di New York e non esistono soluzioni dell’ultimo minuto. I pettorali vengono forniti ai partner di viaggio come abbiamo specificato, in alternativa si può provare a partecipare vincendo la lotteria dei pettorali oppure prendendo parte ad altri eventi dell’organizzazione o ad attività benefiche.

Foto: Lapresse