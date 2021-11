Maratona New York 2021: programma, orari, tv, streaming, su che canale vederla

Domenica 7 novembre andrà in scena la Maratona di New York 2021. Dopo la mancata disputa di dodici mesi, dovuta naturalmente all’emergenza sanitaria, ritorna la 42 km più prestigiosa, iconica e importante al mondo. Nella Grande Mela ci saranno delle limitazioni sempre legate alla situazione pandemica. Si preannuncia grandissimo spettacolo nella metropoli, lungo il classico tracciato che prevede la partenza sul Ponte di Verrazzano e l’arrivo a Central Park.

Solita fiumana di partecipanti, non soltanto i top runner che si giocheranno la vittoria ma anche i tantissimi amatori (se ne prevedono circa 50.000) che vogliono vivere un’esperienza unica nel suo genere. Si torna a correre a due anni di distanza e c’è curiosità per vedere chi succederà ai keniani Geoffrey Kamworor e Joyciline Jepkosgei.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Maratona di New York 2021. Gli orari sono italiani (nella Grande Mela sono indietro sei ore rispetto a noi, abbiamo già considerato il loro ingresso in ora legale che avverrà nella notte tra 6 e 7 novembre). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport ed Eurosport 2; in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

MARATONA NEW YORK 2021: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 7 NOVEMBRE:

14.40 Maratona femminile, partenza

15.05 Maratona maschile, partenza

Conclusione dell’evento per i professionisti attorno alle ore 17.15.

MARATONA NEW YORK 2021: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su RaiSport.

Diretta tv, per gli abbonati, su Eurosport.

Diretta streaming, gratis, su RaiPlay.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse