Musetti-Djere, Masters1000 Parigi-Bercy 2021: orario, programma, tv, streaming

Lorenzo Musetti sfiderà Laslo Djere nel primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy, l’ultimo dell’anno in programma per quel che riguarda la stagione 2021. Il toscano aveva perso nelle qualificazioni con il francese Hugo Gaston, ma è stato fortunato nel sorteggio dei lucky loser, venendo così ripescato.

Per il diciannovenne toscano l’avversario serbo è di quelli che finora non gli ha propriamente regalato sorrisi. I precedenti, infatti, dicono di un 3-0 a favore di Djere, con incontri tutti lottati, chiusi in tre set. Si tratta, ovviamente, dell’esordio per Musetti in quel del Palais Omnisports e dintorni (in questo caso il campo 1, designato per il match). L’uomo che troverà di fronte domani, invece, è al via nel tabellone principale per la terza volta: nel 2019 ha perso con l’australiano Alex de Minaur, nel 2020 si è ritirato sotto 5-2 con il sudafricano Kevin Anderson.

Il match tra Lorenzo Musetti e Laslo Djere, valido per il primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy, è il quinto in programma sul Court 1 a partire dalle ore 11:00 di domani. Sarà possibile seguirlo in diretta sui canali di Sky Sport, che utilizza il 204 (Sky Sport Arena) e il 205 (Sky Sport Tennis) su Centrale e 1.

MUSETTI-DJERE, MASTERS 1000 PARIGI-BERCY 2021: PROGRAMMA

LUNEDI’ 1 NOVEMBRE – Court 1

Ore 11:00 Lajovic (SRB)-McDonald (USA)

A seguire Karatsev (RUS) (13)-Korda (USA)

A seguire Bublik (KAZ)-Evans (GBR)

A seguire Gaston (FRA) (Q)-Rinderknech (FRA) (WC)

A seguire Musetti (ITA) (LL)-Djere (SRB)

MUSETTI-DJERE, MASTERS 1000 PARIGI-BERCY 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport (canali Arena, 204, e Tennis, 205)

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer