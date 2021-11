Lotta, Mondiali Under 23 2021: Enrica Rinaldi ai ripescaggi per il bronzo nei 76 kg

Terza giornata di gara che va in archivio alla Stark Arena di Belgrado per i Campionati Mondiali Under 23 di lotta con l’assegnazione degli ultimi titoli della greco-romana e con lo svolgimento delle eliminatorie per le prime cinque categorie femminili.

In casa Italia è arrivata una nuova sconfitta al primo turno, ma Enrica Rinaldi avrà una seconda chance ai ripescaggi per la medaglia di bronzo nei 76 kg. L’azzurra, già bronzo continentale Under 23 di categoria, ha perso al debutto con la colombiana Tatiana Renteria (che ha poi raggiunto la finalissima) per 1-8 e domani se la vedrà con l’ucraina Romana Vovchak per provare ad accedere allo spareggio per il bronzo contro la kazaka Dilnaz Mulkinova.

Per quanto riguarda la greco-romana, nei 60 kg il russo Anvar Allakhiarov si è imposto in finale per 7-1 sull’iraniano Mehdi Mohsen Nejad con il podio completato dal georgiano Pridon Abuladze e dal turco Kerem Kamal. Atto conclusivo molto equilibrato nei 67 kg, con la vittoria dell’azero Hasrat Jafarov per 3-2 sull’iraniano Mohammad Rezaei. Bronzo per il russo Miakhdi Iakhiaev e per il russo Kadir Kamal.

Germania in trionfo nei 72 kg grazie a Idris Ibaev, che ha avuto la meglio nella finale per l’oro sul russo Sergei Kutuzov ai punti per 3-1. Terzo posto per l’azero Ulvi Ganizade e per l’armeno Shant Khachatryan. Titolo europeo Under 23 negli 82 kg per il georgiano Aivengo Rikadze, che ha sconfitto per 5-1 lo svizzero Ramon Betschart nella finalissima. Completano il podio in terza piazza il russo Shamil Ozhaev ed il serbo Branko Kovacevic.

Dominio incontrastato e vittoria per manifesta superiorità in finale nei 97 kg da parte del russo Artur Sargsian contro il bielorusso Pavel Hlinchuk. Terzi l’austriaco Markus Ragginger ed il finlandese Arvi Savolainen.

Foto: LPS/Luigi Mariani