LIVE Virtus Bologna-Venezia 90-84, EuroCup basket in DIRETTA: gli emiliani trionfano nel derby tricolore!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per aver seguito il derby tricolore tra la Virtus Bologna e Venezia con noi, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

In virtù di questo successo, la Virtus raggiunge momentaneamente in testa alla classifica del girone B il Buducnost e Gran Canaria (entrambe con una partita in meno), mentre Venezia rimane ferma a 2 successi.

I migliori realizzatori del match sono stati Hervey e Teodosic per la squadra di casa (rispettivamente con 26 e 22 punti) e Vitali per i veneti (con 26 punti).

Dopo un primo tempo chiuso con un vantaggio di 8 punti, la Virtus ha preso il largo ad inizio terzo periodo (arrivando anche sul +20), ma poi ha subito la rimonta in seguito ad una grande reazione dei ragazzi di De Raffaele. L’ultimo quarto è stato dunque quello cruciale: Sanders ha sbagliato la tripla del pareggio e successivamente il gruppo di Scariolo ha compiuto lo strappo decisivo.

TERMINA LA PARTITA! LA VIRTUS BOLOGNA SCONFIGGE LA REYER VENEZIA PER 90-84 E CONQUISTA LA TERZA VITTORIA IN EUROCUP!

90-84 Grande penetrazione vincente di Pajola sulla sirena di fine match.

Scariolo chiama il time-out.

88-84 Tripla di Vitali a 5” dalla fine. (5/7 da tre per l’azzurro in questo incontro).

88-81 Teodosic penetra in area, nessuno lo segue e la Virtus chiude definitivamente la partita.

Vitali e Tonut non si capiscono e la palla esce. 37” sul cronometro.

De Raffaele chiama il time-out.

86-81 Grande assist di Teodosic per Hervey: il numero 11 di casa non sbaglia e porta i compagni sul +5 a 1’13” dal termine.

84-81 DAYE DA TREEEE! -3 per Venezia. Subito dopo Sanders recupera palla e sbaglia la tripla del pareggio.

84-78 0/2 dalla lunetta per Jaiteh. -2’04” alla fine del match.

Fallo offensivo di De Nicolao su Jaiteh. Il numero 14 degli ospiti avrà 2 tiri liberi.

84-78 1/2 di Teodosic dall’altra parte del parquet. Primo errore di oggi per il serbo dalla lunetta.

83-78 2/3 dalla lunetta per l’ala degli ospiti. 3’12” sul cronometro.

Fallo di Teodosic sul tiro da tre di Brooks.

De Raffaele chiama il time-out. -3’20” alla fine del match.

83-76 Grande gioco di squadra della Virtus e Jaiteh realizza da sotto canestro.

81-76 Come sempre in scioltezza il numero 44 dalla lunetta: 2/2 (10/10 in questa partita) e +5 degli emiliani.

Scariolo chiama il time-out. 4’34” sul cronometro.

Teodosic subisce fallo da Brooks. Entrambe le squadre hanno esaurito il bonus: pioveranno tiri liberi ora.

79-76 CANESTRO DI DAYE DA DENTRO L’AREA! I veneti accorciano a -3.

79-74 TRIPLA DI SANDERSSSSS! Venezia non muore mai.

79-71 ANCORA TEODOSIC! +8 della Virtus.

77-71 Canestro di Sanders.

77-69 Dentro il libero del numero 44 di casa.

76-69 Teodosic penetra magicamente in area e segna il canestro del +7 subendo anche fallo da Watt. Quinto fallo per il numero 50 degli ospiti che è così costretto ad uscire.

74-69 Vitali segna il tiro libero dopo un fallo tecnico di Cordinier.

74-68 Canestro di Cordinier da dentro l’area.

72-68 Realizza il libero il numero 23 di Venezia. -4 VENEZIA!

72-67 BROOKSSSS CON UN GRANDISSIMO TERZO TEMPO! Conquista anche il tiro libero supplementare. Occhio perché la Virtus ha già esaurito il bonus, 2 invece i falli dei veneti.

72-65 1/2 dalla lunetta per il numero 23 degli ospiti. 8’03” sul cronometro.

Contropiede di Brooks che penetra in area e sul suo tiro subisce fallo da Alibegovic.

72-64 Schiacciata di Echodas dopo il rimbalzo offensivo.

72-62 RISPONDE ALLA GRANDE IL SOLITO HERVEY CON UN’ALTRA TRIPLA!

69-62 VITALI SPARA SUBITO DA TREEEE! Finora 4/6 da tre per lui, Venezia a -7.

INIZIO QUARTO E ULTIMO PERIODO!

FINISCE TERZO QUARTO!

69-59 Echodas sbaglia il primo tiro ma poi corregge a canestro con il tap-in sulla sirena del terzo parziale.

69-57 Canestro di Cordinier. La Virtus mantiene il vantaggio.

67-57 2/2 Vitali dalla lunetta. -41” alla fine del terzo periodo.

67-55 Weems sbagli il tiro libero del tecnico. Realizza i suoi 2 liberi invece Alexander.

Sanders commette fallo su Alexander e protesta. La conseguenza è il fallo tecnico. Anche i veneti esauriscono il bonus.

65-55 Canestro dalla media distanza di Daye. Ancora -10 per Venezia.

65-53 2/2 di Vitali dall’altra parte del parquet. 1’49” sul cronometro.

65-51 Sbaglia dalla lunetta l’azzurro.

65-51 Assist in no-look clamoroso di Teodosic da metà campo: Tessitori segna e subisce fallo.

63-51 Canestro di Hervey.

61-51 TRIPLA DI DAYEEEE! Venezia in un attimo ritorna in partita.

61-48 Schiacciata di Watt.

Scariolo chiama il time-out.

61-46 Tripla di Vitali. Venezia accorcia sul -15.

61-43 2/2 anche per Vitali dall’altra parte del campo. 4’02” sul cronometro. Attenzione perché la squadra di casa ha esaurito il bonus, 3 falli invece per la Reyer.

61-41 2/2 di Hervey dalla lunetta.

59-41 Watt raccoglie un tiro corto di Tonut e lo corregge a canestro.

De Raffaele chiama il time-out dopo un parziale di 8-0 in favore della Virtus. -5’37” alla terza sirena.

59-39 2/2 dalla lunetta per Weems. Finora 3 falli per la squadra di casa, 2 per Venezia.

57-39 TRIPLA DI HERVEY DOPO UNA BRUTTISSIMA RIMESSA DI DAYE! +18 Virtus. I veneti sono in grandissima difficoltà.

54-39 WEEMS DA TREEEEE! +15 ora per gli emiliani. 6’38” sul cronometro.

51-39 Canestro di Watt.

51-37 Contropiede micidiale degli emiliani che si chiude con i 2 punti facili di Hervey.

49-37 Semigancio sinistro di Jaiteh. La Virtus prova subito a scappare.

47-37 2 tiri liberi di Pajola aprono il terzo periodo.

INIZIO TERZO QUARTO!

A tra poco per il secondo tempo del derby tricolore tra la Virtus Bologna e Venezia, restate connessi.

Molto bene fin qui Hervey e appunto Teodosic per la Virtus (entrambi con 12 punti) e Vitali e Phillip per la Reyer (rispettivamente con 10 e 9 punti).

Dopo un avvio equilibrato, la Virtus ha provato l’allungo per due volte. I ragazzi di De Raffaele hanno reagito bene al primo strappo ma sul secondo non hanno saputo rispondere allo strepitoso Teodosic (per lui 10 punti negli ultimi 2 minuti del secondo parziale). Il risultato dopo due quarti dice quindi +8 per la squadra di casa.

FINISCE SECONDO QUARTO!

Time-out chiamato da Scariolo. -24” alla fine del primo tempo.

45-37 Vitali da due da appena dentro l’area.

45-35 3/3 per il serbo. Virtus ancora sul +10.

Fallo di Stone sul tiro da tre di Teodosic. 50” sul cronometro.

42-35 TRIPLA DI PHILLIP! Il numero 12 dei veneti tiene in vita i compagni.

42-32 2/2 invece per Pajola dall’altra parte del campo.

40-32 1/2 dalla lunetta per il numero 12 degli ospiti.

Philipp subisce fallo da Jaiteh. Entrambe le squadre sono ora in bonus.

40-31 TEODOSIC SCATENATOOOOO! Tripla incredibile e +9. 2’05” alla fine del primo tempo.

37-31 4/4 dalla lunetta per il numero 44 della Virtus.

Fallo antisportivo di Daye su Teodosic. Tantissima tensione in campo ora: si crea la mischia. Saranno 4 i tiri liberi per il serbo: 2 per il fallo, 2 per l’antisportivo.

33-31 Layup di Phillip.

33-29 Errore per il 25 della Virtus dalla lunetta. 2’57” sul cronometro.

33-29 Sampson si appoggia al tabellone con una prodezza e segna il +4 degli emiliani subendo anche fallo.

31-29 0/2 per il numero 8 di casa.

Fallo di Tonut sul tiro di Hervey. Attenzione perché Venezia ora ha esaurito il bonus, 4 invece i falli della Virtus.

De Raffaele chiama il time-out.

31-29 Contropiede magistrale della Virtus chiuso con altri due punti di Hervey. La squadra di casa torna subito in vantaggio.

29-29 Grandissimo canestro da dentro l’area di Hervey.

27-29 ANCORA WATT! 2 punti in penetrazione con la mano sinistra. Venezia avanti.

27-27 2/2 dalla lunetta per il numero 50 dei veneti. PARITÀ! -5’39” alla seconda sirena.

Weems commette fallo sul tiro di Watt: 2 tiri liberi per il 31enne americano.

27-25 Entra il libero del numero 50 degli ospiti. Venezia rientra prepotentemente in partita.

27-24 Watt segna con un semigancio e subisce anche fallo.

Scariolo chiama il time-out. 6’47” sul cronometro.

27-22 Tap-in di Daye dopo la tripla sbagliata da Cerella.

27-20 Segna dalla lunetta la guardia degli emiliani.

26-20 Alexander sbaglia la tripla, Cordinier vola a rimbalzo e corregge il tiro subendo anche il fallo: 2 punti e tiro libero supplementare.

24-20 DAYE DA TREEEE! Venezia accorcia sul -4 a 8’19” dalla fine del primo tempo.

24-17 Bella palla di Daye per Sanders. Il numero 11 degli ospiti non sbaglia da sotto canestro.

INIZIO SECONDO QUARTO!

I migliori realizzatori del primo quarto sono Hervey e Vitali, entrambi con 8 punti a referto.

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

24-15 Cordinier penetra e si appoggia al tabellone per il canestro del +9 di casa. 9” alla prima sirena.

22-15 Tripla importantissima di Phillip.

22-12 2/2 per il Cordinier. Gli emiliani tentano l’allungo.

Echodas commette fallo sul tiro di Cordinier. 4 falli per la Virtus, 3 per la Reyer. 52” sul cronometro.

20-12 Mannion penetra magicamente in area e regala a Cordinier la palla del +8.

18-12 TRIPLA DI ALEXANDERRR!

Grande difesa della Virtus Bologna. Daye costretto alla violazione di passi.

15-12 Hervey sfrutta un passaggio in uscita di Teodosic e segna da dentro l’area.

13-12 1/2 per Jaiteh dalla lunetta. Fin qui 2 falli per entrambe le squadre. -3’35” alla prima sirena.

12-12 Sanders attacca l’area e chiude con 2 punti in salto.

Time-out chiamato da Walter De Raffaele.

12-10 Hervey gestisce bene il piede perno e segna per il nuovo sorpasso delle V Nere.

10-10 Grande penetrazione di Teodosic che si chiude con 2 punti facili per il numero 44 degli emiliani. 5’39” sul cronometro.

8-10 VITALI DA TREEE!

8-7 Sampson realizza da sotto canestro.

6-7 Vitali in arretramento. Venezia va in vantaggio per la prima volta nel match.

6-5 Stone scarica fuori area per Vitali e arriva la tripla anche per i veneti.

6-2 Tripla di Hervey.

3-2 Brooks conquista il rimbalzo sotto canestro e realizza.

3-0 1/2 del numero 8 di casa dalla lunetta.

Fallo di Stone su Hervey.

2-0 I primi due punti del match li segna Weems da dentro l’area.

20.30 È tutto pronto, si comincia!

20.29 Ecco i quintetti iniziali. VIRTUS BOLOGNA: PAJOLA, HERVEY, SAMPSON, WEEMS, TEDOSIC; VENEZIA: STONE, TONUT, BROOKS, VITALI, WATT.

20.27 Le squadre stanno ultimando i loro riscaldamenti, tra poco si inizia!

20.24 Finora i migliori marcatori in campo europeo delle due squadre sono Kyle Weems e Marco Belinelli (oggi assente per un infortunio al gomito) per gli emiliani con una media di 13.8 punti a partita e Mitchell Watt per Venezia con una media di 12.8 punti a match.

20.20 In questa stagione le due squadre si sono già affrontate due volte e in entrambe le occasioni è stata la Virtus Bologna ad avere la meglio (per 72-71 nella semifinale di Eurolega e per 84-65 nella terza giornata di campionato).

20.16 Gli emiliani arrivano a questa partita dopo due successi consecutivi in Serie A (contro Pesaro e Brescia) e due sconfitte di fila in EuroCup (contro il Buducnost e contro il Valencia). Dall’altra parte, Venezia è reduce dalla grande impresa in campo continentale contro il Buducnost (l’attuale capolista del girone B) e da due vittorie consecutive in campionato (contro la Fortitudo Bologna e la Reggiana).

20.13 Entrambe le squadre arrivano a questo match con un record di 2-2 in campo europeo. In Serie A, invece, il gruppo di coach Sergio Scariolo sta finora facendo sicuramente meglio rispetto ai veneti (6 vittorie per le V Nere contro le 4 dei ragazzi di Walter De Raffaele).

20.10 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del derby tricolore tra Virtus Bologna-Venezia, match valido per la quinta giornata della fase a gironi della 7Days EuroCup 2021-2022.

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Venezia, match valido per la quinta giornata del gruppo B della 7Days EuroCup 2021-2022.

Entrambe le squadre si trovano attualmente a due successi e due sconfitte nel girone B della seconda competizione europea più importante, mentre in Serie A il gruppo di coach Sergio Scariolo ha cominciato sicuramente meglio con sei successi in otto partite rispetto a Venezia che, momentaneamente, si trova a quota quattro vittorie.

Osservando nello specifico i risultati più recenti possiamo notare che gli emiliani arrivano a questa sfida dopo due vittorie consecutive in Serie A (contro Pesaro e Brescia) e due sconfitte di fila in EuroCup (contro il Buducnost e contro il Valencia). Dall’altra parte, invece, Venezia è reduce dalla grande impresa in campo continentale contro il Buducnost (l’attuale capolista del girone B), mentre in campionato c’è stata una piccola reazione grazie ai due successi consecutivi delle ultime settimane (contro la Fortitudo Bologna e la Reggiana).

Finora i precedenti stagionali tra le due squadre dicono 2-0 per la compagine di casa (le V Nere hanno infatti battuto i lagunari sia in campionato per 84-65 sia nella Supercoppa Italiana per 72-71), ma occhio a non sottovalutare troppo i ragazzi di Walter De Raffaele. I veneti, infatti, non sono di certo gli ultimi arrivati e, come dimostrato anche contro il Buducnost proprio settimana scorsa, sono in grado di mettere in seria difficoltà chiunque.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Venezia, match valido per la quinta giornata del gruppo B della 7Days Eurocup 2021-2022. La palla a due del match è prevista per le ore 20.30. Buon divertimento con i nostri aggiornamenti in tempo reale.

Foto: Ciamillo