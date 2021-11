Basket, Champions League: Brindisi, primo squillo europeo. Battuto Darüssafaka

Quarta giornata della Champions League di basket e all’Elio Pentassuglia è tornata in campo l’Happy Casa Brindisi alla ricerca del primo successo continentale dopo i tre ko iniziali. Avversaria di giornata la squadra turca del Darüssafaka. E i pugliesi, con un ottimo terzo quarto, conquistano la prima vittoria europea.

Parte meglio il Darüssafaka, che fin da subito è avanti nel punteggio, gestisce e poi con un parziale di 0-6 la manda avanti 5-10. Resiste Brindisi, non permette ai turchi di scappare via, riesce a richiudere il gap a un minuto dalla fine e negli ultimi 60 secondi mette a segno un parziale di 8-0 che manda le due squadre al primo stop con l’Happy Casa avanti 22-16.

Una tripla di Zanelli a inizio secondo quarto vale il +9 per Brindisi, ma reagisce il Darüssafaka che con due triple torna sotto nel punteggio. Turchi scatenati e un canestro di Boothe vale il sorpasso sul 28-29. Si lotta punto a punto in questo punto del match, con le due formazioni che non trovano più break netti e, così, dopo un tentativo di allungo del Darüssafaka sul +5 arriva la tripla allo scadere di Wes Clark che manda le squadre al riposo sul 41-43 per gli ospiti.

Parte finalmente bene Brindisi nel terzo quarto e si porta subito sul +3, con i padroni di casa che restano avanti gestendo il vantaggio minimo per tutto il tempo. A poco più di due minuti dalla fine, però, una tripla di Josh Perkins vale il +10 per l’Happy Casa che dà la vera prima scossa della partita. Gestiscono il vantaggio i pugliesi che chiudono il quarto con un parziale di 20-8 e si va all’ultimo riposo con Brindisi avanti 61-51.

È ancora una volta Boothe a provare a dare la scossa ai turchi a inizio ultimo quarto con una tripla per riavvicinarsi ai pugliesi. Passaggio a vuoto per Brindisi, che perde palla, subisce una schiacciata e si ritrova a +5 dopo due minuti di gioco e timeout obbligato per Francesco Vitucci. Non riesce a sbloccarsi la squadra di casa e il Darüssafaka si fa sotto sul 61-58. Servono quasi quattro minuti prima che Brindisi si sblocchi con Raphael Gaspardo che dà fiato ai suoi. Quarto dalle percentuali bassissime e la tripla di Alessandro Zanelli vale il nuovo +8 per Brindisi, anche se i turchi rispondono subito da oltre l’arco. Difende con i denti il vantaggio la squadra di casa, con Adrian e Zanelli sugli scudi, ma non mollano i turchi che dopo due liberi sbagliati da Gaspardo tornano subito sul -4. Una giocata da tre punti di Josh Perkins rilancia la fuga pugliese e finalmente Brindisi può controllare con più tranquillità e si impone 82-73.

