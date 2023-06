LIVE Sport Invernali, risultati 21 novembre in DIRETTA: vittoria nel curling femminile. Italia terza nel team relay di slittino!

SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK

PROGRAMMA SPORT INVERNALI 21 NOVEMBRE

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale degli sport invernali di oggi, domenica 21 novembre 2021. Saranno di scena il pattinaggio artistico con il Grand Prix di Grenoble (Exhibition Gala), lo short track con la Coppa del Mondo di Debrecen, lo sci alpino con la Coppa del Mondo di Levi, ed il curling con gli Europei maschili e femminili.

OA Sport vi propone la diretta live testuale degli sport invernali: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 21 novembre 2021, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 09.00 con il curling ed il bob.

Si comincia alle 9.00 con Italia-Norvegia di curling.

CURLING – L’Italia scenderà sul ghiaccio di Lillehammer (Norvegia) per disputare tre partite e proseguire la sua avventura in questa rassegna continentale, che torna in calendario dopo l’assenza forzata dello scorso anno. Due gare per la squadra maschile e una per quella femminile

CURLING – Dopo l’esordio positivo di ieri per le due formazioni azzurre 8una vittoria con la Danimarca e una sconfitta più che onorevole con la Germania per la squadra femminile e una vittoria nettissima con la Danimarca per la squadra maschile), oggi si disputano sfide molto importanti per gli obiettivi delle due squadre italiane: Si inizia alle 9 con Italia-Norvegia maschile, poi alle 14 Italia-Estonia femminile e alle 19 Italia-Scozia maschile

CURLING – In programma questa mattina per il secondo turno del torneo maschile, oltre a Norvegia-Italia, anche Svizzera-Repubblica Ceca, Germania-Olanda, Scozia-Finlandia e Svezia-Danimarca

CURLING – Non inizia nel migliore dei modi la gara per l’Italia che si trova subito a dover recuperare due punti di svantaggio. Preciso Walstad nell’ultimo tiro che permette alla Norvegia di mettere a segno due punti di giustezza. Italia-Norvegia 0-2 dopo il primo end

CURLING – Missione compiuta per Retornaz che respinge l’assalto dei norvegesi e porta a casa due punti per l’Italia che riportano la situazione in parità. Italia-Norvegia 2-2 dopo i primi due end

CURLING – Che classe Walstad. Retornaz non riesce a togliere la stone norvegese dalla casa con l’ultimo tiro e lo scandinavo, ancora una volta con grandissima precisione, riesce ad allontanare le due stone azzurre che potevano impedirgli di conquistare il doppio punto. Partita iniziata con i fuochi d’artificio. Norvegia avanti 4-2 sull’Italia

BOB – La prima manche a Igls del bob a 2 femminile ha visto prevalere la tedesca Nolte davanti all’americana Humphries ed alla canadese De Bruin. 22me le azzurre Andreutti-Vincenzino, non qualificate per la seconda frazione.

SCI ALPINO – Dalle 10.30 lo slalom femminile di Levi.

SCI ALPINO – 22 vittorie in Coppa del Mondo per Vlhova, 18 in slalom, 8 manche di fila vinte a Levi. Stesso podio di ieri con Shiffrin e Duerr.

SHORT TRACK – Arianna Fontana si è qualificata per le semifinali dei 1000 metri nella prova di Coppa del Mondo a Debrecen. La valtellinese ha vinto il suo quarto di finale; mentre è stata eliminata Cynthia Mascitto.

SCI ALPINO – Con questi risultati Vlhova si porta a 200 punti nella coppa di slalom contro i 160 di Shiffrin ed i 120 di Duerr

SCI ALPINO – In classifica generale Vlhova è al comando alla pari con Shiffrin con 260 punti, terza Slokar con 184, poi Duerr a 156

SCI ALPINO – Buona risalita nella seconda manche per Martina Peterlini che passa dalla 25a alla 16a posizione.

BOB – Prima run del 4 in quel di Igls e solito dominio per Francesco Friedrich che lascia le briciole ai rivali. Il teutonico è in testa con 8 centesimi sul connazionale Lochner e 12 sul britannico Hall. Convincente la performance in casa Italia di Mattia Variola, 17mo, mentre eliminato Patrick Baumgartner, 24mo.

CURLING – Le azzurre non riescono a difendersi e subiscono il doppio punto delle estoni nel secondo end: Italia-Estonia 2-2

CURLING – L'Estonia ruba la mano e si porta in vantaggio 3-2 dopo tre end

SHORT TRACK – Squalificata Arianna Fontana nelle semifinali dei 1000 metri dopo un contatto con la polacca Natalia Maliszewska.

CURLING – Ancora una gestione discutibile dell'ultimo tiro e ancora una mano rubata delle estoni che si portano avanti 4-2 e ora serve un cambio di marcia delle azzurre. Italia-Estonia 2-4

CURLING – Non c'era possibilità di ottenere il doppio punte e dunque le azzurre preferiscono liberare la casa e tenere la mano. Si ripartiràò fra poco con il sesto end: Italia-Estonia 2-4

SLITTINO – Succede di tutto nel team relay di Yanqing, una gara davvero assurda e ricca di errori. Domina l'Austria davanti agli Stati Uniti, con la Germania che ha visto Eggert/Benecken ribaltarsi quando erano lanciati verso la vittoria. A sfruttare la situazione è l'Italia con Verena Hofer, Dominik Fischnaller e Rieder/Rastner che conquista una strepitosa terza piazza.

SPEED SKATING – Si sta disputando l'ultima giornata di gare della seconda tappa di Coppa del Mondo a Stavanger, in Norvegia. Nei 500 metri maschili a trionfare è il nipponico Tatsuya Shinhama, primo in 34.578, che batte il canadese Laurent Dubreuil, secondo in 34.610 (+0.03) ed il russo Artem Arefyev, terzo in (34.671 +0.09). Si classifica 18° Jeffrey Rosanelli (Sporting Club Pergine) in 35.252 (+0.67). Nella Division B terzo Mirko Giacomo Nenzi in 35.189 (+0.10), mentre è 11° David Bosa in 35.523 (+0.44).

SALTO CON GLI SCI – Chiusa la qualificazione a Nizhny Tagil per quel che concerne la gara domenicale. Doppietta tedesca al comando, con Markus Eisenbichler (103.4) davanti a Karl Geiger (101.9), terzo il norvegese Robert Johansson (101.4). Esclusioni eccellenti per Evgenii Klimov e Domen Prevc.

CURLING – E arriva il doppio punto per l'Italia che con tanta fatica riesce a pareggiare il conto e ora dovrà cercare di fare il massimo con la mano alle estoni: Italia-Estonia 4-4

SHORT TRACK – Terzo successo per l'olandese Suzanne Schulting, che, dopo i 500 e i 1500, trionfa anche nei 1000 metri davanti alla sudcoreana Choi e alla polacca Maliszewska.

BOB – Altro giro, altra vittoria in Coppa del Mondo per Francesco Friedrich. Il teutonico continua a dominare e si impone anche nel 4 ad Igls davanti al connazionale Johannes Lochner ed al britannico Brad Hall, secondi a parimerito. In casa Italia positiva la diciottesima piazza di Mattia Variona con i frenatori Fantazzini/Verginer/Bilotti. Eliminato invece nella prima run Patrick Baumgartner, 24mo.

CURLING – L'Estonia si prende il punto al termine di un end rocambolesco e dunque passa a condurre 5-4 cedendo però la mano alle azzurre: Italia-Estonia 4-5

SPEED SKATING – Si sta disputando l'ultima giornata di gare della seconda tappa di Coppa del Mondo a Stavanger, in Norvegia. Nei 500 metri femminili vince la nipponica Nao Kodaira prima in 37.523, davanti alla statunitense Erin Jackson, seconda in 37.671 (+0.14), ed alla russa Angelina Golikova, terza in 37.712 (+0.18). Non c'erano italiane in gara, neppure nella Division B.

SALTO CON GLI SCI – Clamorose notizie arrivano da Nizhny Tagil: è stato squalificato per tuta irregolare Ryoyu Kobayashi, che dunque non prenderà il via nella prima serie e dovrà iniziare fin da subito a rincorrere Geiger e compagnia in Coppa del Mondo.

SHORT TRACK – Il sudcoreano Hwang Daeheon si è imposto nella finale maschile dei 1000 metri davanti al canadese Dion e all'olandese De Laat.

CURLING – L'Italia prende il punto e torna in parità quando mancano due end alla fine della gara. La mano torna alle estoni: Italia-Estonia 5-5

CURLING – Hanno cercato di ottenere il massimo le estoni ma è arrivato l'errore all'ultimo tiro! L'Italia ruba la mano, si prende il punto e passa a condurre 6-5 quando manca un end alla fine. C'è aria di extra-end ma tutto può succedere

SHORT TRACK – Italia squalificata nella semifinale della staffetta mista dopo un contatto con la Cina, che è stata poi avanzata dai giudici in finale, dove affronterà Corea del Sud, Ungheria, Canada e Francia.

CURLING – ED E' VITTORIA PER L'ITALIAAAAA!!!! L'estone sbaglia completamente l'ultimo tiro e l'Italia mette a segno addirittura tre punti nell'ultimo end, riuscendo a trionfare con il punteggio di 9-5! Le azzurre hanno rischiato ma nel finale non hanno sbagliato nulla portando a casa una vittoria molto importante in chiave salvezza!

SALTO CON GLI SCI – Altra clamorosa notizia a Nizhny Tagil dopo la prima serie: eliminato Kamil Stoch, che buca il salto ed è 33°, dunque fuori dalla seconda serie. Al comando il norvegese Halvor Egner Granerud (122.5, 134.5 metri) davanti all'austriaco Jan Hoerl (117, 126.5 metri) e al tedesco Karl Geiger (116.1, 126 metri).

CURLING – Alle 19 si giocherà la sfida tra Italia e Scozia in campo maschile

SPEED SKATING – Si sta disputando l'ultima giornata di gare della seconda tappa di Coppa del Mondo a Stavanger, in Norvegia. Nei 1500 metri maschili a trionfare è il cinese Zhongyan Ning, primo in 1:45.167, che batte lo statunitense Joey Mantia, secondo in 1:45.552 (+0.38) ed il sudcoreano Min Seok Kim, terzo in 1:45.636 (+0.46). Nella Division B si classifica 10° Alessio Trentini in 1:48.546, mentre è 14° Andrea Giovannini in 1:49.055, infine si piazza 20° Michele Malfatti in 1:49.348.

SHORT TRACK – Trionfo della Cina nella staffetta mista davanti al Canada e alla Francia.

SHORT TRACK – La solita Suzanne Schulting trascina l'Olanda alla vittoria nella finale della staffetta femminile davanti a Canada e Cina.

SPEED SKATING – Si è disputata l'ultima giornata di gare della seconda tappa di Coppa del Mondo a Stavanger, in Norvegia. Nei 1500 metri femminili vince la nipponica Miho Takagi, prima in 1:55.679, davanti alla neerlandese Ireen Wüst, seconda in 1:56.251 (+0.57), ed all'altra nipponica Ayano Sato, terza in 1:56.515 (+0.83). Si classifica nona Francesca Lollobrigida in 1:57.583 (+1.90). Nella Division B si piazza 17ma Noemi Bonazza in 2:02.179.

SALTO CON GLI SCI – A Nizhny Tagil è Halvor Egner Granerud a trionfare: chiudendo con 235.3 punti la gara russa, diventa il norvegese più vincente in Coppa del Mondo con 12 successi. Secondo il tedesco Karl Geiger (226.5), terzo l'austriaco Stefan Kraft (223.8), che compie una spettacolare rimonta dalla quattordicesima posizione della prima serie.

SHORT TRACK – Trionfa il Canada nella finale della staffetta maschile. Seconda la Corea del Sud e terza l'Ungheria. Quinto posto per l'Italia con il quintetto composto da Pietro Sighel, Tommaso Dotti, Yuri Confortola ed Andrea Cassinelli.

CURLING – Torna in campo la formazione maschile agli europei di Lillehammer per affrontare una delle favorite per la conquista del titolo, la Scozia che finora ha ottenuto due vittorie con lo stesso punteggio, 6-2 contro Svezia ieri e Finlandia questa mattina

CURLING – L'Italia si prende il punto nel primo end, ribaltando una situazione abbastanza complicata. Italia-Scozia 1-0

CURLING – Bravissimi gli scozzesi nel finale, grande precisione e arrivano tre punti per i rappresentanti del Regno Unito: Italia-Scozia 1-3

CURLING – La Scozia ruba la mano. Tre stone vicinissime nella zona centrale della casa ma per una questione di centimetri gli scozzesi si prendono un altro punto e si portano sul 4-1

CURLING – Errore, grave, di Retornaz che ha tentato il colpaccio ed esce con un punto e la mano regalate alla Scozia. Il rischio ci stava, serviva una doppia bocciata ma alla fine la stone scozzese colpita da quella italiana ha penalizzato gli azzurri che ora sono sotto 1-5

CURLING – Serviva un tiro perfetto e magari anche un po' fortunato che non è arrivato. L'Italia accorcia le distanze ma conquista un solo punto e dopo il break la mano tornerà alla Scozia: Italia-Scozia 2-5

CURLING – La Scozia prende un punto al termine di un end molto lineare e ristabilisce le distanze: Italia-Scozia 2-6

CURLING – Ruba ancora la mano la squadra scozzese che piazza tante stone nella casa. L'Italia paga qualche scelta non ottimale prima degli ultimi tiri. la Scozia è avanti 7-2

CURLING – La partita si chiude qui la Scozia supera l'Italia 7-2, conquista la sua terza vittoria e per gli azzurri adesso si fa in salita la strada che porta alle semifinali. Retornaz e compagni non si possono più concedere distrazioni, a partire dalle sfide di domani con Svizzera e Repubblica Ceca