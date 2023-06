LIVE Sport Invernali, risultati 20 novembre in DIRETTA: doppia vittoria nel curling, Fontana sul podio nello short track

SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK

PROGRAMMA SPORT INVERNALI 20 NOVEMBRE

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale degli sport invernali di oggi, sabato 20 novembre 2021. Saranno di scena il pattinaggio artistico con il Grand Prix di Grenoble, lo short track con la Coppa del Mondo di Debrecen, lo sci alpino con la Coppa del Mondo di Levi, ed il curling con gli Europei maschili e femminili.

OA Sport vi propone la diretta live testuale degli sport invernali: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 20 novembre 2021, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 09.00 con il curling.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live degli sport invernali di oggi. Si comincia alle 9.00 con Italia-Danimarca di curling.

SHORT TRACK – Eliminazione per Pietro Sighel nelle semifinali dei 1500 metri nella prova di Coppa del Mondo a Debrecen.

SLITTINO – Si inserisce al secondo posto l'estone Rozitis che accusa un ritardo di 0″141 da Kindl che sta risalendo la china. ora il russo Repilov

SLITTINO – Male il russo Repilov che commette qualche errore e subisce un ritardo di 0″639 ed è nono. Ora il lettone Berzins

CURLING – Altri due punti per l'Italia! Al termine del terzo end l'Italia è avanti 5-0 sulla Danimarca.

SLITTINO – Resiste ancora l'austriaco Kindl con Rozitis che si inserisce in terza piazza con un ritardo di 0″272. Tocca al russo R. Repilov

SLITTINO – Il russo Roman Repilov va al comando della graduatoria con un vantaggio di 0″022 su Kindl. Ora il russo Gorbacevich

SLITTINO – E' quarto il russo Gorbatcevich con un ritardo di 0″198, ed ora tocca agli azzurri! Il primo è Kevin Fischnaller

SLITTINO – Non riesce ad andare al comando della graduatoria l'azzurro Kevin Fischnaller che si inserisce in terza posizione con un ritardo di 0″087. Gara comunque positiva. Ora tocca a Felderer, altro italiano

SLITTINO – Non riesce a ripetersi l'azzurro Felderer che commette qualche imprecisione nella parte alta e perde progressivamente terreno fino a scivolare al decimo posto con un ritardo di 0″492. Ora Dominik Fischnaller

SLITTINO – VA AL COMANDO DOMINIK FISCHNALLER! Bella prova dell'azzurro che guida la classifica con un vantaggio importante, 0″374 che potrebbe permettergli di guadagnare qualche posizione. Molto bene nella seconda manche l'azzurro che ha lanciato segnali importanti

SLITTINO – Una posizione recuperata da Dominik Fischnaller che si mette alle spalle il russo Pavlichenko che chiude secondo a 0″076 dall'azzurro. Ora il lettone Darznieks

SLITTINO – Brutta prova del lettone Darznlieks che è dietro anche a Kevin Fischnaller che risale la china! Il lettone chiude sesto a 0″465 da Fischnaller. Tocca a Felix Loch

SLITTINO – Non sbaglia Felix Loch e dall'alto della sua classe va al comando della classifica con un vantaggio di 0″286 su Dominik Fischnaller. Tocca ora al lettone Aparjods

CURLING – Due stone valide per l'Italia!! Dopo quattro end gli azzurri comandano sulla Danimarca per 7-0!

SLITTINO – Gravissimo errore del lettone Aparjods che regala una posizione a Dominik Fischnaller e la top ten a Kevin Fischnaller. Il lettone si ribalta prima dell'ultima curva senza conseguenze ed è 19mo a 1″333. Ora Egger, quarto nella prima manche

SLITTINO – E' secondo per pochissimo l'austriaco Egger che per soli 7 centesimi salva la posizione su Dominik Fischnaller, chiudendo a0″216 da Loch che può puntare al podio. Ora il tedesco Langenhan, terzo nella prima manche

SHORT TRACK – Quarto posto per Arianna Fontana nella finale dei 1500 metri in Coppa del Mondo a Debrecen. Successo per l'olandese Suzanne Schulting davanti alla coreana Lee e alla canadese Sarault.

SLITTINO – La zampata del campione! Quattro millesimi non permettono a Langenhan di superare Loch che dunque rimonta nella seconda manche e male che vada sarà terzo. Secondo posto provvisorio per Langenhan. Ora David Gleirscher

SLITTINO – Si prefigura la tripletta tedesca! David Gleirscher perde terreno e chiude terzo a 0″051 da Loch e a 0″047 dal podio… Ora Ludwig a chiudere la gara

SLITTINO – Un dominio assoluto quello di Johannes Ludwig e dello squadrone tedesco! Ludwig vince con un vantaggio di 0″854 su Loch e di 0″858 su Langenhan! Podio tutto tedesco

CURLING – E Retornaz non riesce a mettere fuori la stone danese. Primo punto per la Danimarca. Dopo cinque end, Italia-Danimarca 7-1.

SLITTINO – Vince dunque Ludwig (Germania) davanti a Loch (Ger) e Langenhan (Ger), poi D. Gleirscher (Aut), Egger (Aut), D. Fischnaller (Ita), Pavlichenko (Rus), Repilov (Rus), Kindl (Aut), K. Fischnaller (Ita). Gli altri azzurri: Felderer 18mo, Gufler 28mo

SPEED SKATING – L'americana Erin Jackson si aggiudica la prova dei 500 metri della Divisione A nella tappa di Coppa del Mondo a Stavanger (Norvegia). La statunitense con il tempo di 37.602 ha preceduto la giapponese Nao Kodaira (37.708) e la polacca Kaja Ziomek (37.746). Non c'erano azzurre al via.

PATTINAGGIO ARTISTICO – La russa Anna Shcherbakova ha vinto la gara femminile agli Internationaux De France di Grenoble, quinta tappa del circuito Grand Prix, imponendosi con il punteggio totale di 229.69 grazie a un libero composto da un quadruplo, un doppio axel e sette tripli. Bene Alena Kostornaia, seconda con 221.85. Terza la nipponica Wakaba Higuchi con 204.91

CURLING – E VINCE L'ITALIA 9-1!!! Retornaz allontana la stone gialla e gli azzurri stravincono in questo debutto europeo!

BOB – Francesco Friedrich ha vinto la tappa d'esordio di Igls con il tempo complessivo di 1:43.32. Secondo il connazionale Johannes Lochner con un distacco di 47 centesimi, quindi terzo il britannico Hall a 63. Quarta posizione per Kripps (Can) a 64 quinta per Bascue (Usa) a 76. Eliminati già dopo la prima manche, i due portacolori italiani. Mattia Variola, infatti, chiude in ventunesima posizione, mentre Patrick Baumgartner fa addirittura peggio, con la sua ventiquattresima e quartultima posizione.

SHORT TRACK – Il cinese Ren Ziwei conquista la vittoria nei 1500 metri di Coppa del Mondo a Debrecen. Secondo il canadese Dion e terzo il sudcoreano Park.

SPEED SKATING – In archivio i 500 metri uomini della Divisione A della tappa di Coppa del Mondo a Stavanger (Norvegia). La vittoria è andata al canadese Laurent Dubreuil (34.573) davanti al russo Artem Arefyev (34.608) e al polacco Marek Kania (34.653). Nessun italiano presente.

SHORT TRACK – Arianna Fontana chiude al secondo posto il suo quarto di finale ed accede alle semifinali dei 500 metri.

SHORT TRACK – Eliminazione per Tommaso Dotti nei quarti di finale dei 500 metri maschili

SHORT TRACK – Arianna Fontana si qualifica per la finale dei 500 metri, chiudendo al secondo posto dietro all'olandese Schulting.

SALTO CON GLI SCI – Prima parte di gara condizionata dal vento e dal meteo a Nizhny Tagil in Russia per il debutto in Coppa del Mondo. Il norvegese Granerud è in testa alla classifica con 127.5, seconda posizione per il tedesco Geiger con 126.8 e terza piazza per il giapponese Ryoyu Kobayashi con 121.6. A seguire Johansson (Nor), Huber (Aut), Nakamura (Jpn), Hoerl (Aut), Kubacki (Pol), Lanisek (Slo), Eisenbichler (Ger). Sfortunati con il vento i polacchi Stch (20mo) e Zyla, addirittura fuori dai primi 30.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Va tutto come previsto nella danza sul ghiaccio agli Internationaux De France 2021. A vincere con margine sono stati infatti i padroni di casa Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron (221.25), seguiti dai canadesi Piper Gilles-Paul Poirier (203.16) e dai russi Alexandra Stepanova-Ivan Bukin (200.29).

SHORT TRACK – SECONDO POSTO PER ARIANNA FONTANA! La valtellinese ancora sul podio nei 500 metri, battuta solamente dall'olandese Suzanne Schulting

SALTO CON GLI SCI – Trionfo tedesco nella prima tappa di Coppa del Mondo a Nizhny Tagil in Russia. Karl Geiger con un grande secondo salto si impone al debutto stagionale con 252.6 punti, secondo posto per il giapponese Ryoyu Kobayashi con 243.7, terza piazza per il norvegese Granerud, non particolarmente efficace nel secondo salto, che chiude con 239.7. A completare la top ten: Nakamura (Jpn), Stoch (Pol) che completa una grande rimonta, Eisenbichler (Aut), Lanisek (Slo), Prevc (Slo), Johansson (Nor), Sato (Jpn)

SPEED SKATING – Un quinto posto per Davide Ghiotto nei 10000 metri della tappa di Coppa del Mondo a Stavanger (Norvegia). L'azzurro, con il crono di 13:10.252, è stato in lizza per il podio per buona parte della prova, ma poi è calato nell'ultima parte lasciando spazio alla concorrenza. La vittoria è andata al primatista del mondo della distanza, lo svedese Nils van der Poel che in 12.38.928 si è imposto con il nuovo record della pista a precedere la coppia canadese formata da Ted-Jan Bloemen (13:00.230) e da Graeme Fish (13:07.739).

SPEED SKATING – Un quarto posto per l'Italia nella Team Sprint della tappa di Coppa del Mondo a Stavanger (Norvegia). Il trio formato da Rosanelli, Nenzi e da Bosa ha ottenuto il tempo di 1:21.535, finendo ai piedi del podio. La vittoria è andata alal Cina in 1:20.122 a precedere la Norvegia (1:21.025) e la Polonia (1:21.250).

SPEED SKATING – Un sesto posto per Davide Ghiotto nei 10000 metri della tappa di Coppa del Mondo a Stavanger (Norvegia). L'azzurro, con il crono di 13:10.252, è stato in lizza per il podio per buona parte della prova, ma poi è calato nell'ultima parte lasciando spazio alla concorrenza. La vittoria è andata al primatista del mondo della distanza, lo svedese Nils van der Poel che in 12.38.928 si è imposto con il nuovo record della pista a precedere la coppia canadese formata da Ted-Jan Bloemen (13:00.230) e da Graeme Fish (13:07.739).

SHORT TRACK – Italia in finale nella staffetta maschile: gli azzurri (Cassinelli, Confortola, Dotti, Sighel) hanno chiuso la semifinale in seconda piazza, preceduti dalla Russia.

SHORT TRACK – Squalificate in semifinale invece le azzurre nella staffetta femminile: per loro dunque niente finale, ma la qualificazione olimpica appare comunque al sicuro.

SPEED SKATING – Si conclude questa giornata di gare sull'ovale di ghiaccio di Stavanger (Norvegia), seconda tappa della Coppa del Mondo. La Polonia ha vinto la Team Sprint femminile in 1:28.364 a precedere il Canada (1:28.547) e Cina (1:28.574). Italia non presente

CURLING – Fra pochi minuti l'inizio della sfida tra Italia e Germania, seconda sfida delle azzurre agli Europei di Curling dopo il successo di questa mattina 8-5 contro la Danimarca

PATTINAGGIO ARTISTICO – Il giapponese Yuma Kagiyama ha vinto gli Internazionali di Francia, prova valida per il Grand Prix. Il vice campione del mondo si è imposto con un totale di 286.41 davanti al connazionale Shun Sato (264.99) e allo statunitense Jason Brown (264.20). Il nostro Gabriele Frangipani ha chiuso in 12ma posizione (184.27).

CURLING – Italia avanti 2-1 con la Germania dopo tre end

CURLING – Questi i risultati al quinto end: Danimarca-Scozia 1-4, Svezia-Russia 2-3, Svizzera-Repubblica Ceca 5-1, Turchia-Estonia 4-3, Italia-Germania 2-1

CURLING – La Germania ha battuto 6-4 l'Italia al termine di un match molto combattuto. Decisivo lo 0-3 per le tedesche nel sesto end