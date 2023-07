LIVE Snowboardcross Secret Garden 2021 in DIRETTA: Moioli inaugura la stagione con un terzo posto, Visintin splendido secondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

07:43 Nella prossima tappa lo snowboardcross si sposta in Europa: dal nove all’undici dicembre si gareggerà nella grande classica di austriaca di Montafon, l’Italia anche in quell’occasione sarà pronta a battagliare per le posizioni che contano.

07:40 Per Michela Moioli si tratta del trentaquattresimo podio della carriera, l’azzurra continua a scalare la classifica delle italiane con più podi in coppa del Mondo, l’obiettivo della stagione potrebbe essere quello di avvicinare la top5, che vede nomi di grande spessore, ma Michela, a ventisei anni, con un oro olimpico al collo e due Coppe del Mondo conquistate, è già di fatto una delle sportive italiane più vincenti di sempre.

07:37 Per quanto riguarda gli altri italiani impegnati in gara oggi: al maschile Filippo Ferrari, Matteo Menconi e Lorenzo Sommariva sono usciti agli ottavi di finale, Tommaso Leoni si è invece fermato ai quarti; mentre al femminile Sofia Belingheri e Francesca Gallina non sono riuscite ad andare oltre i quarti di finale.

07:34 L’Italia ha iniziato la stagione di Coppa del Mondo come meglio non si poteva: due podi, uno al maschile ed uno al femminile, sono la prova di un movimento che ormai da parecchi anni è ai vertici di questa disciplina. Moioli è la Campionessa olimpica in carica, ha concluso al secondo posto sia gli scorsi Mondiali, che la scorsa Coppa del Mondo e quest’anno punta diretta a bissare il sigillo olimpico, l’importante sarà arrivare al top della forma in vista di quell’appuntamento.

07:31 SPLENDIDA SECONDA POSIZIONE PER OMAR VISINTIN! Come da pronostico a vincere è Alessandro Haemmerle, ma l’azzurro è stato bravissimo a recuperare dopo un avvio in cui si era trovato in quarta posizione. Terza posizione per Nick Baumgartner.

07:30 PARTITI!

07:28 L’Italia sarà presente al via anche della big final maschile con il veterano Omar Visintin, a battagliare con lui per il podio ci saranno Haemmerle, Dusek e Baumgartner.

07:27 La spunta l’australiano Adam Lambert, alle sue spalle rispettivamente Mick Dierdorff. Martin Noerl e Glenn Blois de.

07:26 Inizia la gara!

07:25 Questi gli atleti al via della small final maschile: Lambert, Dierdorf, Noerl e Blois de.

07:23 Iniziare la stagione con un podio fa sempre morale, che la più diretta avversaria di Moioli sia Samkova è ormai risaputo, l’importante sarà mettere la tavola davanti tra qualche mese.

07:22 Dominio della ceca Eva Samkova, un’ottima Michela Moioli si deve “accontentare” della terza posizione, a completare il podio ci pensa la britannica Charlotte Bankes!

07:20 PARTITE!

07:19 E’ subito il momento della big final, in pista: Samkova, Moioli, Bankes e Zerkhold!

07:18 Vittoria per Chloe Trespeuch, la transalpina si assicura così la quinta piazza finale.

07:16 Queste le atlete al via della small finale femminile: Trespeuch, Brockhoff, Critchlow e Gaskill.

07:15 La nostra Michela Moioli, Campionessa Olimpica in carica si è qualificata senza particolari problemi per la big final e avrà l’occasione di iniziare subito la stagione con un podio.

07:14 Si sono già svolti quarti e semifinali, tra pochi istanti toccherà a small e big final, prima al femminile e poi al maschile.

07:11 In questa mattinata italiana gli atleti si sfideranno sulla Secret Garden, pista che tra qualche mese ospiterà le Olimpiadi di Pechino 2022.

07.08 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di snowboardcross 2021-2022.

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di snowboardcross 2021-2022. Si parte subito sulla Secret Garden, pista che, nel prossimo Febbraio 2022, ospiterà i Giochi Olimpici di Pechino 2022, c’è attesa quindi per scoprire quelle che sono le caratteristiche del tracciato e per capire chi meglio si trovi a suo agio sulla neve asiatica.

L’Italia quando si parla di snowboardcross ha sempre delle ambizioni, ci presentiamo a questo primo appuntamento stagionale con ben dieci atleti: Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Tommaso Leoni, Michele Godino, Filippo Ferrari e Matteo Menconi al maschile; Michela Moioli, Caterina Carpano, Francesca Gallina e Sofia Belingheri. Gli occhi saranno tutti puntati su Michela Moioli, l’azzurra che nel 2018 è stata capace di laurearsi Campionessa olimpica è reduce da una stagione conclusa al secondo posto nella classifica generale, quella di oggi sarà una gara importante per testarsi sulla futura pista olimpica e per capire anche quello che è lo stato di forma attuale. Al femminile la già citata Moioli ed Eva Samkova partono con i favori del pronostico, ma attenzione alle solite Charlotte Bankes e Julia Pereira de Sousa-Mabileau, tra gli uomini invece il grande favorito Alessandro Haemmerle, Éliot Grondin, Lucas Eguibar e gli azzurri proveranno ad impensierirlo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di snowboardcross 2021-2022, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdervi davvero nulla, si parte alle ore 07:30 italiane!

