LIVE Musetti-Korda 2-4 3-4 2-4, NextGen Finals in DIRETTA: l’americano domina lo spento carrarese e vola in semifinale contro Nakashima!

22.18 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte.

22.17 Ecco le statistiche del match: 3 ace di Korda contro 1 senza piazzare doppi falli rispetto all’unico di Musetti. Percentuali altissime al servizio per il #2 del seeding: 90% di punti vinti con la prima contro il 68% e 81% con la seconda e il 53% dell’azzurro. 3 palle break salvate su 5 dal classe 2002 mentre Korda non ha concesso palle break. 60 punti vinti dal giocatore giunto primo nel Gruppo B contro i 40 del #3 della Race to Milan.

22.15 Sebastian Korda batte 4-2 4-3 (4) 4-2 in un’ora e 10 minuti l’azzurro Lorenzo Musetti e vola in semifinale a punteggio pieno e con appena due set persi. L’americano sfiderà il connazionale Brandon Nakashima giunto secondo dietro lo spagnolo Carlos Alcaraz nel gruppo A. Match dominato dallo statunitense che non ha mai tremato al servizio: il carrarese ci prova ma è troppo spento per trovare la vittoria valida per volare tra gli ultimi 4 a Milano.

FINE TERZO SET

2-4 GAME SET AND MATCH SEBASTIAN KORDA! L’americano vola in semifinale.

30-40 Ace del carrarese.

15-40 TRE MATCH POINT KORDA!!!

15-30 Largo il diritto di Musetti in uscita dal servizio.

15-15 ERRORE SOTTORETE DI MUSETTI! Volée in rete dopo aver dominato il punto con il diritto.

15-0 Ace di musetti.

2-3 Korda conduce il terzo set ma Musetti può allungare il match.

40-15 Prima dell’americano.

30-15 Ace di Korda.

15-15 Scappa via la risposta dell’azzurro.

0-15 Gran diritto di Musetti in risposta.

2-2 Musetti non trema al servizio; set ancora aperto.

40-15 CHE DIRITTO IN CONTROPIEDE DI KORDA!

40-0 Lunga la risposta di Korda.

30-0 Servizio e diritto dell’azzurro.

15-0 Buona prima di Musetti.

1-2 Servizio a zero di Korda che non lascia trapelare crepe nel suo gioco.

40-0 Ace dell’americano.

30-0 Risposta lunga di Musetti.

15-0 Prima vincente di Korda.

1-1 Musetti pareggia i conti nel terzo set.

40-15 Gran diritto in risposta di Korda.

40-0 Prima vincente di Musetti.

30-0 Sul nastro il back di rovescio di Korda in avanzamento.

15-0 Gran rovescio lungolinea di Musetti dopo aver vinto la diagonale con il diritto.

0-1 Servizio a zero di Korda.

40-0 Ace di Korda.

30-0 Prima vincente dell’americano.

15-0 Ace di Korda.

INIZIO TERZO SET

21.54 Sebastian Korda vince il secondo parziale e vede le semifinali: tie-break sanguinoso per Lorenzo Musetti perso per 7 punti a 4. L’americano ha giocato con coraggio ai danni di un azzurro troppo falloso.

FINE SECONDO SET

4-7 SECONDO SET KORDA!!!! Ora serve un miracolo all’azzurro.

4-6 SET POINT KORDA! Servizio e diritto diagonale dell’americano.

4-5 Gran rovescio di Musetti in corsa e diagonale vincente.

3-5 MINI-BREAK KORDA! L’americano trova un gran vincente dal centro del campo.

3-4 Servizio e rovescio di Korda e chiusura a volo.

3-3 MUSETTI SI CARICA! Gran diritto diagonale e chiusura in controtempo con la volée: lob lungo di Korda.

2-3 In rete il rovescio di Musetti in uscita dal servizio.

2-2 Servizio vincente dell’azzurro.

1-2 Ottima prima di Korda.

1-1 Servizio e diritto lungo di Korda.

0-1 SUBITO MINI-BREAK KORDA!

3-3 Si vola al tie-break!

40-15 Gran diritto in uscita dal servizio di Korda.

30-15 Risposta vincente di Musetti con il diritto.

30-0 Servizio e volée vincente di Korda.

15-0 Di poco fuori il diritto diagonale in corsa di Musetti dopo il rovescio lungolinea di Korda.

3-2 SI CARICA MUSETTI!!!!!!!! Diritto in corsa dell’azzurro e ora Korda deve allungare il set.

40-0 Servizio e diritto di Musetti che chiude con lo smash a saltello.

30-0 Servizio e diritto in contropiede dell’italiano.

15-0 Rovescio lungo di Korda dopo il diritto diagonale di Musetti.

2-2 Servizio a zero dell’americano.

40-0 Servizio e diritto di Korda che chiude a volo.

30-0 Ace dell’americano.

15-0 Gran prima di Korda.

2-1 Musetti con qualche fatica tiene il servizio e conduce il set.

40-30 Gran prima esterna dell’azzurro.

30-30 Servizio e palla corta di Musetti.

15-30 Che punto giocato da Korda in risposta: gran rovescio ad aprirsi il campo e chiusura a volo.

15-15 Diritto lungo di Musetti in uscita dal servizio.

15-0 Prima esterna di Musetti.

1-1 Servizio a zero di Korda.

40-0 Ace dell’americano.

30-0 Risposta lunga di Musetti.

15-0 Prima vincente di Korda.

1-0 SI SALVA MUSETTI!!!! Rovescio lungo di Korda: game fondamentale vinto dall’azzurro.

40-40 Prima vincente dell’azzurro.

30-40 ALTRE DUE CHANCE DI BREAK PER KORDA!

30-30 Gran punto giocato da Musetti in uscita dal servizio con il diritto: lungo il lob di Korda dopo aver attaccato la rete.

15-30 Altro errore in uscita dal servizio per l’azzurro.

15-15 L’azzurro va in difficoltà sulla risposta profonda di Korda.

15-0 Servizio e diritto di Musetti.

INIZIO SECONDO SET

21.23 Sebastian Korda vince il primo parziale per 4 giochi a 2 contro Lorenzo Musetti in 20 minuti: l’americano ha sfruttato l’unica chance di break nel terzo gioco.

FINE PRIMO SET

2-4 PRIMO SET KORDA!!!! L’americano domina in 20 minuti.

40-15 TRE SET POINT KORDA!

30-15 Korda cresce in uscita dal servizio con il diritto lungolinea.

15-15 Aggressivo in risposta Musetti.

15-0 Ottima prima di Korda.

2-3 Musetti tiene il servizio ma Korda può chiudere il set.

40-15 Doppio fallo di Musetti.

40-0 Risposta lunga di Korda.

30-0 Servizio e rovescio in passante di Musetti sulla discesa a rete di Korda.

15-0 Ace con la seconda del carrarino.

1-3 Break confermato da Korda e risposta sbagliata da Musetti.

40-15 Gran diritto di Musetti in risposta.

40-0 Servizio e diritto dell’americano.

30-0 Servizio e diritto della testa di serie #2.

15-0 Prima vincente di Korda.

1-2 BREAK KORDA! Errore di rovescio lungolinea di Musetti.

30-40 PALLA BREAK KORDA!!! Prima chance dell’americano.

30-30 Servizio e diritto di Musetti.

15-30 Errore in uscita dal servizio di Musetti.

15-15 Gran diritto lungolinea a sventaglio di Korda.

15-0 Prima vincente di Musetti.

1-1 Servizio e rovescio di Korda che pareggia i conti nel set.

40-0 Prima al corpo di Korda.

30-0 Risposta lunga di Korda con il rovescio diagonale.

15-0 Ottima prima di Korda.

1-0 Ottimo inizio al servizio di Musetti.

40-15 Errore di diritto in avanzamento dello statunitense.

30-15 Errore di rovescio diagonale di Korda.

15-15 Servizio e diritto di Musetti che chiude a volo.

0-15 Rispost vincente dell’americano.

0-0 Si comincia a Milano! Batte Musetti.

INIZIO PRIMO SET

21.00 Comincia il riscaldamento.

20.59 Intanto annunciati i gironi delle ATP Finals di Torino: nel Green Group ci sono Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev e Casper Ruud mentre nel Red Group Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Matteo Berrettini e Hubert Hurkacz.

20.57 Giocatori in campo! La testa di seri #3 osannato dal pubblico contro la testa di serie #2.

20.55 Nel girone A invece Carlos Alcaraz ha conquistando il primo posto dopo le tre vittorie su altrettante sfide perdendo il primo parziale del torneo solo oggi contro Juan Manuel Cerundolo, alla fine terzo dietro Brandon Nakashima e davanti a Holger Rune.

20.53 Manca sempre meno per la sfida all’Allianz Cloud Court del PalaLido di Milano!

20.51 Sebastian Korda si qualifica se dovesse vincere in 3, 4 o 5 set conquistando il primo posto ai danni dell’argentino nel gruppo B. L’azzurro invece deve vincere in tre o quattro set per volare alle semifinali come secondo.

20.49 Dopo le difficoltà enormi del primo incontro con Sebastian Baez contro cui ha perso per 4-1 4-1 (5)3-4 4-3(5) in favore dell’argentino, il toscano si è ritrovato contro il transalpino sciorinando una prestazione soprattutto dal punto di vista emotivo di grande rilievo.

20.47 Il carrarino, reduce dalla importante vittoria contro il francese Hugo Gaston per 4-3(4) 4-3(6) 2-4 (7)3-4 4-2, si gioca il tutto per tutto nel match contro l’americano per centrare l’obiettivo delle semifinali del torneo all’Allianz Cloud di Milano.

20.45 Sebastian Baez vola in semifinale a Milano! L’argentino vince 4-3(2) 4-2 4-2 contro il francese Hugo Gaston e attende solo la sfida tra Lorenzo Musetti e Sebastian Korda per capire il proprio piazzamento.

20.25 Sebastian Baez vince anche il secondo parziale per 4-2: decisivo il break del terzo gioco. A seguire l’attesa e decisiva sfida tra Lorenzo Musetti e Sebastian Korda.

20.08 Sebastian Baez ha vinto il primo set al tie-break per 7-2 contro Hugo Gaston dopo che il francese ha servito anche per il primo parziale.

20.06 Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultimo match del Round Robin delle Next Gen ATP Finals tra Lorenzo Musetti e Sebastian Korda.

Foto: LaPresse