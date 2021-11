LIVE Italia-Spagna 4-4, Europei hockey pista 2021 in DIRETTA: azzurri e iberici pareggiano. Un punto che serve a poco alla squadra di Bertolucci

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Un punto che per gli azzurri fa morale, ma in classifica serve a poco. Domani il match contro il Portogallo.

00:00 FINISCE QUI: Italia-Spagna 4-4.

01:00 Ultimo giro di lancette.

02:12 Partita pazzesca! AMBROSIO, PESCATO DA UNA BELLISSIMA AZIONE DI MALAGOLI: Italia-Spagna 4-4.

03:55 Bargallo, dalla distanza: Gnata, impallato da Toni Perez, non può nulla. Italia-Spagna 3-4.

05:34 Alabart, con una conclusione fulminea, beffa Gnata! E’ 3-3.

05:35 Ingenuità di Ambrosio: prende il blu per un fallo in mezzo al campo su Ferran Font. Ora ci sarà un tiro diretto per la Spagna, con l’Italia che peraltro rimarrà a 19 falli di squadra.

06:20 Situazione falli di squadra: Italia 19-14 Spagna. Entrambe le squadre sono a un fallo dal tiro libero.

07:30 La Spagna ora prova a installarsi con continuità nella metà campo azzurra. La squadra di Bertolucci deve resistere.

10:00 GNATA SI FA TROVARE PRONTO! Grande uscita dell’estremo difensore veneto sul tiro in girata di Carballeira.

11:34 Tre minuti di confusione in pista. Le squadre provano a sistemarsi prima del rettilineo conclusivo degli ultimi seicento secondi.

14:31 Palo di Illuzzi! Italia vicinissima al 4-2.

15:37 Timeout per Bertolucci, che vuole “organizzare le truppe”.

16:20 Polveri bagnate adesso per Cocco. L’Italia può comunque continuare a godere della superiorità numerica.

16:33 Blu anche per Bargallo, che commette una sciocchezza stendendo Illuzzi. L’Italia può usufruire di un tiro diretto. Va Cocco.

17:55 Grau è bravissimo nell’inaridire la soluzione dell’azzurro. L’Italia è comunque in superiorità numerica.

18:01 Attenzione, cartellino blu per la Spagna: Malian ha colpito con una steccata Giulio Cocco. La situazione è la seguente: tiro libero per lo stesso Cocco, con in porta Carles Grau.

18:38 Alabart, punisce Gnata con un diagonale dalla distanza: Italia-Spagna ora è 3-2.

19:17 GNATAAAAAAA! Sul tiro libero arrivato per la Spagna, dopo il 15esimo fallo di squadra dell’Italia, ipnotizza Bargallo.

20:05 Ambrosio, ci prova! Malian è attento impedendo agli uomini di Bertolucci di aumentare il gap sulla pista di Paredes.

21:00 Inizio simile a quello del primo tempo. L’Italia si chiude con attenzione difensiva, la Spagna non riesce a trovare la chiave giusta per far male.

23:00 Se ne vanno i primi due minuti. La Spagna prova ad alzare inevitabilmente il ritmo.

COMINCIA LA RIPRESA!

La prima frazione si chiude con la tripletta di Cocco. A più tardi per la cronaca del secondo tempo.

FINISCE IL PRIMO TEMPO: Italia-Spagna 3-1

02:43 GIULIO COOOOOOOOOOOOCCO! Italia-Spagna 3-1: decimo fallo di squadra degli iberici, col giocatore azzurro che trafigge ancora Malian.

03:04 PALO! Gnata costringe il rigorista ad angolare troppo.

03:05 Rigore per la Spagna. Ambrosio ha ostruito in maniera irregolare l’avanzamento di Barroso.

04:42 Tiro libero per la Spagna con Ferran Font, ma GNATA GLI DICE DI NO!

06:00 Ora sono 9 a testa i falli di squadra.

06:42 Ora c’è un timeout. Italia e Spagna provano a riordinare le idee.

08:48 Gol annullato alla Spagna: Tony Perez ha deviato una conclusione usando il piede per farla finire alle spalle di Gnata. Gli arbitri hanno prontamente annullato.

09:10 Attenzione perchè intanto la Spagna è anche a 9 falli di squadra, mentre l’Italia è a quota 5.

09:17 GIULIOOOOOOO COOOOOOOOOOCCCO! Ancora lui, questa volta con “L’alza & schiaccia”. Italia in vantaggio

09:21 Numero pazzesco di Verona in contropiede: l’italiano salta secco Ferran Font, che lo stende con le cattive. Gli arbitri non hanno dubbi: cartellino blu e tiro libero.

10:27 GIULIO COCCOOOOOOOO! Italia-Spagna 1-1: gancio perfetto dell’azzurro, che non sbaglia il tiro libero.

10:29 Cresce la pericolosità azzurra. Ora cartellino blu ai danni di Carballeira

12:37 Ferran Font, punisce gli azzurri. Italia-Spagna 0-1: il numero 7 alza la pallina, non la impatta nella prima occasione, forse commettendo fallo, ma poi sul secondo rimbalzo si dimostra scaltro nel battere a rete e infilare un incolpevole Gnata.

13:48 Ambrosio viene fermato in contropiede, con le cattive, da Aragones: per gli arbitri è tutto regolare.

14:53 Gli allenatori fanno ruotare i loro quintetti nella speranza di trovare il modo per scardinare le difese avversarie

Timeout per la Spagna. Per il momento Gnata ha compiuto qualche parata, ma cose di ordinaria amministrazione.

cose di ordinaria amministrazione.

19:00 Partita bloccatissima. L’Italia fa lunghi possessi per limitare al minimo la potenza spagnola fatta di creatività e velocità.

21:00 Se ne vanno altri centoventi secondi. C’è molto tatticismo.

23:00 Scivolano senza particolari brividi i primi due minuti.

SI COMINICIA!

16.29 I QUINTETTI TITOLARI

Italia: Gnata, Verona, Cocco, Ambrosio, Ipinazar

Spagna: Malian, Panadero, Alabart, Barroso, Bargallo.

16.25 Cinque minuti al via.

16.20 E’ il momento degli inni nazionali.

16.15 Ci si scalda sulla pista di Paredes.

16.10 Venti minuti al via

16.05 Dopo la sconfitta contro la Francia, maturata con lo score di 5-8, gli azzurri cercheranno di riscattarsi nella prova “impossibile” contro la favoritissima Spagna.

16.00 Buon pomeriggio a tutti gli appassionati e i lettori di OA Sport. Dunque ci siamo: fra mezz’ora la nazionale italiana di hockey pista torna in campo per la seconda giornata degli Europei 2021.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Spagna, match valido per la seconda giornata degli Europei 2021 di hockey pista.

Tutti in cinquanta minuti. Se l’Italia c’è deve battere un colpo, perchè l’esordio contro la Francia è stato a dir poco traumatico. Al netto dell’8-5 che i transalpini hanno inflitto agli azzurri, a non convincere nella squadra di Bertolucci è stata la mancanza di ritmo, di idee e di tenuta difensiva.

Resettare tutto in ventiquattro ore già non è facile di suo, poi se ci si trova davanti la Spagna, che ieri ha rifilato 11 gol ad Andorra: la mission è “impossible”.

Verona, Ambrosio, Ipinizar, Cocco, Malagoli, Barozzi, Gavioli, ma non solo: servirà l’apporto di tutti, anche di chi starà in panchina per arginare campioni del calibro di Alabart, Aragones, Sanchez, Bargallò e chi più ne ha più ne metta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Spagna, match valido per la seconda giornata degli Europei 2021 di hockey pista. Pallina d’inizio prevista per le ore 16:30 in quel di Paredes (Portogallo), buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 16:00.

