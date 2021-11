Hockey su pista, Europei 2021: una brutta Italia cede 8-5 alla Francia nel primo incontro del torneo

Inizia con una sconfitta il cammino della Nazionale italiana di hockey su pista agli Europei 2021, con la formazione del Bel Paese che è uscita con le ossa rotte dal confronto con la Francia, cedendo per 8-5 al termine di una partita molto difficile sin dalle primissime fasi.

Avvio shock per gli azzurri, che nei primi cinque minuti hanno subito due reti, ad opera di Roberto e Carlo Di Benedetto, palesando molte difficoltà in fase difensiva. Tuttavia, sono bastati solamente trenta secondi per pareggiare la situazione, con Federico Ambrosio prima e Giulio Cocco poi che a sedici minuti dalla fine del primo tempo hanno ristabilito la parità sul 2-2.

Di rientro da un time-out, i transalpini hanno rimesso il muso avanti grazie ad un tiro diretto di Carlo Di Benedetto, subito pareggiato da Davide Gavioli. Federico Ambrosio al 18′ ha portato avanti l’Italia per la prima volta dall’inizio della partita con la Francia che è però riuscita a compiere l’ennesimo ribaltamento, chiudendo la prima frazione sul 5-4, dopo le segnature di Roberto e ancora Carlo Di Benedetto.

Nella ripresa la Francia ha continuato ad attaccare, fallendo due tiri diretti, prima di segnare la rete del 6-4 con Erwan Debrouver al 9′. Anche l’Italia ha fallito due occasioni nitide, accorciando però con Gavioli, solo venti secondi prima del 7-5 del solito Carlo Di Benedetto, al quarto centro odierno. Nel finale gli azzurri hanno subito l’8-5 conclusivo di Roberto Di Benedetto, lasciando così per strada punti pesantissimi in vista dell’approdo alle finali per le medaglie.

Foto: FISR