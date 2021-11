LIVE Irlanda-Italia Under21 in DIRETTA: partita chiave per le qualificazioni agli Europei 2023

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Irlanda-Italia Under 21 match di qualificazione all’Europeo di categoria, match importante per la corsa al primo posto nel girone.

Nicolato non avrà a disposizione Tonali, convocato in Nazionale maggiore da Roberto Mancini: ritrova, però, il portiere titolare Marco Carnesecchi, che tornerà in porta al posto di Turati e lo farà da capitano. In difesa Bellanova a destra, Lovato, Okoli e Udogie a sinistra, quest’ultimo in ballottaggio con Cambiaso del Genoa. Regista a centrocampo Esposito, con due tra Rovella, Fagioli e Ricci a completare il reparto. In attacco pochi dubbi: Colombo, Lucca e Vignato comporranno il tridente titolare.

L’allenatore irlandese Crawford opta per un 4-2-3-1 con Maher tra i pali, O’Connor, O’Brien, McGuinness e Bagan in difesa. Mediana con Conventry e Kilkenny pronti a far da schermo alla difesa. Sulla trequarti O’Neill, Tierney e Ferry giocheranno alle spalle di Ferguson attaccante centrale.

Partita: Irlanda-Italia Under 21

Data: 12 novembre 2021

Orario: 18.30

Canale tv e streaming: Rai 2, Rai Sport, Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI di Irlanda-Italia Under 21

IRLANDA (4-2-3-1): Maher; O’Connor, O’Brien, McGuinness, Bagan; Coventry, Kilkenny; O’Neill, Tierney, Ferry; Ferguson. Ct. Crawford.

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Okoli, Udogie; Fagioli, Sa. Esposito, Rovella; Colombo, Lucca, Vignato. Ct. Nicolato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Irlanda-Italia Under 21 match di qualificazione all’Europeo di categoria: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18:30. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.