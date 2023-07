LIVE Fognini/Musetti-Ram/Sock 6-7 2-6, Coppa Davis 2021 in DIRETTA: gli azzurri sprecano troppo e gli americani ottengono il primo punto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI SINNER-ISNER

LA CRONACA DI SONEGO-OPELKA

LA CRONACA DEL DOPPIO: SCONFITTA PER FOGNINI E MUSETTI

JANNIK SINNER: “ABBIAMO VINTO! ITALIA COMPETITIVA E GRANDE SQUADRA”

LORENZO SONEGO: “LA MIA VITTORIA PIU’ BELLA: SUL 4-3 E’ SUONATA LA MIA CANZONE”

VIDEO HIGHLIGHTS SINNER-ISNER 2-0

VIDEO HIGHLIGHTS SONEGO-OPELKA 2-0

21.32 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata!

21.31 Diamo un’occhiata alle statistiche del match! 12 ace e 5 doppi falli degli americani contro 1 ace e 3 doppi falli degli italiani con percentuali al servizio piuttosto altalenanti per entrambe le selezioni. 70% di punti ottenuti con la prima e 61% con la seconda per gli Usa che hanno salvato 5 palle break su 5 mentre l’Italia ha salvato 8 palle break su 10 con il 59% di punti vinti con la prima e il 90% con la seconda. 85 punti a 69 in favore degli statunitensi al termine della sfida.

21.29 Fabio Fognini e Lorenzo Musetti escono sconfitti nell’ultimo match di giornata contro gli americani Rajeev Ram e Jack Rock che trionfano 7-6(5) 6-2 in un’ora e trentatré minuti. Gli azzurri non sfruttano troppe chance soprattutto nel secondo parziale, con un punteggio troppo severo. L’Italia perde il primo match dopo le vittorie di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego contro John Isner e Reilly Opelka: domani la squadra di Filippo Volandri dovrà vincere anche contro la Colombia per vincere il girone.

FINE SECONDO SET

2-6 GAME SET AND MATCH RAM/SOCK! Primo punto per gli Usa.

40-0 TRE MATCH POINT RAM/SOCK!

30-0 Risposta lunga di Fognini.

15-0 Buona prima di Sock.

2-5 Ace dell’azzurro.

40-30 Buona prima di Fognini.

30-30 GRAN DIFESA SOTTORETE DI MUSETTI SUL DIRITTO DI SOCK!

15-30 BOLIDE DI RAM IN RISPOSTA CON IL DIRITTO!

15-15 Risposta lunga di Sock.

0-15 Doppio fallo di Fognini.

1-5 Nulla di fatto: due palle break non sfruttate e adesso gli Azzurri devono allungare il match.

AD-40 CHE PECCATO! VOLÈE DI MUSETTI IN RETE!

40-40 Altra risposta vincente di diritto di Fognini.

AD-40 Buona prima di Ram.

40-40 Gran risposta di Fognini con il rovescio.

AD-40 Volée di rovescio in rete di Musetti.

40-40 Due chance annullate dagli Usa.

30-40 Prima vincente di Ram.

15-40 DUE PALLE BREAK FOGNINI/MUSETTI!!!! CHIUSURA A RETE DELL’AZZURRO

15-30 Errore sottorete degli americani.

15-15 Ottima prima di Ram.

0-15 ROVESCIO DIAGONALE VINCENTE DI MUSETTI!

1-4 USA BREKKA ANCORA! DIRITTO SPAVENTOSO DI SOCK

30-40 PALLA BREAK USA! SMASH VINCENTE DI SOCK

30-30 MAGIA DI SOCK CON IL BACK DI ROVESCIO! Sorpreso Fognini sottorete.

30-15 Scappa via la risposta di Ram.

15-15 Errore nei pressi della rete del ligure.

15-0 Buona prima di Musetti.

1-3 Ace dell’americano.

AD-40 Prima vincente di Ram.

40-40 Risposta profonda di Fognini: errore di Ram in uscita dal servizio.

AD-40 Prima esterna di Sock.

40-40 Ram sbaglia nei pressi della rete.

AD-40 Musetti non tiene la diagonale di diritto di Sock.

40-40 ERRORE DI FOGNINI DOPO LA BORDATA DI SOCK!

30-40 PALLA BREAK ITALIA!!!! MUSETTI PIAZZA LA RISPOSTA VINCENTE CON IL DIRITTO

30-30 ROVESCIO VINCENTE LUNGOLINEA DI FOGNINI!

30-15 Scappa via la risposta di Musetti.

15-15 Prima vincente di Sock.

0-15 Ottima risposta di diritto di Musetti.

1-2 L’Italia vince il primo game del secondo set.

40-15 Lunga la risposta di Sock.

30-15 Prima vincente di Fognini.

15-15 Chiusura in controtempo sottorete con la volée di rovescio.

0-15 Errore di Fognini sottorete.

0-2 Gli Usa si salvano con il servizio dell’americano.

AD-40 Servizio e diritto di Ram.

40-40 Scappa via la volée dell’americano.

AD-40 Servizio e diritto diagonale di Ram.

40-40 CHE RISPOSTA DI FOGNINI DI DIRITTO!

40-30 SUL NASTRO LA VOLÈE DI ROVESCIO DI FOGNINI!

30-30 LOB VINCENTE DI FOGNINI! Gran punto giocato da entrambi.

30-15 Servizio e volée dell’americano.

15-15 Risposta larga di Fognini con il rovescio.

0-15 Doppio fallo di Ram.

0-1 BREAK IMMEDIATO DI RAM/SOCK! Scoraggiati gli Azzurri.

15-40 DUE PALLE BREAK RAM/SOCK! Devastanti sottorete gli americani.

15-30 Altro doppio errore del carrarese.

15-15 Doppio fallo dell’azzurro.

15-0 Buona prima di Musetti.

INIZIO SECONDO SET

20.52 Fabio Fognini e Lorenzo Musetti perdono il primo parziale al tie-break per 7 punti a 5: Rajeev Ram e Jack Sock vincono al secondo tentativo in un set dove hanno avuto a disposizione anche ben 8 palle break.

FINE PRIMO SET

5-7 PRIMO SET STATI UNITI! SE LA CAVANO GLI OSPITI

5-6 SET POINT USA!!!! Mini-break e americani al servizio.

5-5 Pessimo diritto lungolinea del ligure in uscita dal servizio.

5-4 MINI-BREAK ITALIA!!! Gli Azzurri ora sono al servizio.

4-4 RAM DEVASTANTE CON LA VOLÈE DI DIRITTO

4-3 Lungo il rovescio di Musetti in uscita dalla risposta.

4-2 SMASH VINCENTE DI FOGNINI!

3-2 Ram chiude sottorete con la volée di rovescio.

3-1 DI POLSO FOGNINI CON LA VOLÈE DI ROVESCIO!

2-1 Altro errore in risposta degli Usa.

1-1 Errore di Ram in uscita dalla risposta.

0-1 Chiusura a rete di Ram dopo il primo servizio.

6-6 MUSETTI SHOW AL SERVIZIO! SI VOLA AL TIE-BREAK

AD-40 Risposta lunga di diritto di Ram.

40-40 CHE PECCATO!!!! DIRITTO LUNGOLINEA FUORI DI POCO DI MUSETTI!

AD-40 Prima centrale di Musetti.

40-40 FOGNINI SOTTORETE CON LA VOLÈE DI DIRITTO!

30-40 PALLA BREAK USA E SET POINT! Diritto diagonale lungo di Musetti in uscita dal servizio.

30-30 VOLÈE CHIUSA IN DIAGONALE DA FOGNINI!

15-30 SMASH FUORI DI UN NULLA DI FOGNINI! Miracolo di Ram sottorete.

15-15 Risposta profonda con il diritto di Sock.

15-0 Chiusura a rete di Fognini con lo smash.

5-6 Ram micidiale sottorete: gli Usa si assicurano di giocare il tie-break.

40-30 DIRITTO LUNGOLINEA DI MUSETTI IN RISPOSTA!

40-15 Chiusura a rete di Ram dopo la risposta lungolinea di Fognini.

30-15 Ottimo diritto in uscita dal servizio di Sock.

15-15 Scappa via il diritto di Fognini.

0-15 ROVESCIO AL CORPO DI MUSETTI! Bravissimo l’azzurro in risposta.

5-5 Servizio a zero degli Azzurri.

40-0 Prima al corpo del ligure.

30-0 Sbaglia Sock nei pressi della rete con la volée di rovescio.

15-0 Servizio e diritto di Fognini.

4-5 Non si gioca nei turni di servizio americani.

40-15 Ace di Ram.

30-15 CHE RISPOSTA DI DIRITTO DI MUSETTI!

30-0 Risposta lunga degli azzurri.

15-0 Buona prima di Ram.

4-4 ERRORE SOTTORETE DEGLI AMERICANI! Equilibrio nel primo set.

40-30 Prima al corpo di Musetti.

30-30 Gran punto giocato da Ram in uscita dalla risposta.

30-15 Servizio e diritto di Musetti.

15-15 Errore di Fognini sottorete: c’è bisogno di continuità per gli Azzurri.

15-0 Prima al corpo di Musetti.

3-4 Sock tiene il servizio e Usa avanti.

40-15 Errore sottorete di Fognini con la volée di diritto.

30-15 Risposta larga di Musetti.

15-15 Gran prima dell’americano.

0-15 Errore di Sock in uscita dal servizio.

3-3 CHIUDE A RETE FOGNINI MA CHE PUNTO DI MUSETTI! Bravissimo il classe 2002 sottorete.

AD-40 Risposta lunga degli uomini di Fish.

40-40 Gran prima di Fognini.

40AD PALLA BREAK USA! Altra risposta potente di Ram.

40-40 Lungo il diritto di Sock.

30-40 PALLA BREAK USA!!! Sock pressa in risposta.

30-30 Rovescio lungo di Sock.

15-30 Errore sottorete di Fognini.

15-15 Gran chiusura di volée di Musetti.

0-15 Ram trova un’ottima risposta di diritto lungolinea.

2-3 Servizio a zero degli americani.

40-0 Smash diagonale poderoso di Sock.

30-0 Risposta in rete di Fognini.

15-0 Ottima prima di Ram.

2-2 ATTENTO FOGNINI SOTTORETE! Gli Azzurri rischiano ma tengono il servizio.

AD-40 Errore di Sock in risposta con il diritto.

40-40 Errore di rovescio in uscita dal servizio dell’azzurro.

40-30 Gran risposta di Sock con il rovescio lungolinea.

40-15 Ram passa Fognini con il diritto diagonale!

40-0 Ottima prima di Musetti e chiusura a rete di Fognini.

30-0 Servizio e chiusura a rete dell’Italia.

15-0 Ottima prima di Musetti.

1-2 Gli Usa conducono il primo set dopo non aver avuto problemi al servizio.

40-30 ROVESCIO VINCENTE DI MUSETTI IN RISPOSTA!

40-15 Lungolinea vincente di Fognini.

40-0 Gran chiusura a rete di Ram.

30-0 Errore sottorete di Musetti dopo la risposta profonda di Fognini.

15-0 Ottima prima di Sock.

1-1 L’Italia risale a galla annullando le chance di break e pareggia i conti.

AD-40 Servizio e diritto di Fognini che attacca la rete e chiude a volo.

40-40 Servizio e diritto steccato dal ligure.

AD-40 Gran prima di Fognini.

40-40 SMASH DI MUSETTI! Spettacolo in questo inizio match.

40-AD Sock riesce a trovare una gran risposta e trova un’altra chance di break.

40-40 ERRORE DI SOCK! Gran difesa di Fogni

40-AD RISPOSTA SU MUSETTI DI RAM! Altra chance Usa.

40-40 Risposta sbagliata da Sock e altra chance annullata.

30-40 Gran volée di Musetti che respinge il diritto di Ram.

15-40 Ottima prima di Fognini.

0-40 TRE PALLE BREAK USA! Smash vincente di Sock.

0-30 Poco reattivo Fognini in uscita dal servizio.

0-15 Ottima risposta di Rajeev Ram.

0-1 Servizio a zero di Ram.

40-0 Ottima prima di Ram.

30-0 Ottima volée di Sock sottorete.

15-0 Ottimo inizio per gli americani.

0-0 Comincia il terzo match di giornata!

INIZIO PRIMO SET

19.49 Azzurri alla caccia del terzo punto: Stati Uniti per provare a tenere vive le speranze di qualificazione. Esordio per Lorenzo Musetti che proverà a fare en plein di vittorie debuttanti dopo quelle di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego.

19.47 Al via il riscaldamento a Torino.

19.46 Le coppie sono in campo per l’ultima partita giornaliera! Primo confronto tra i doppisti.

19.45 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini/Lorenzo Musetti e Rajeev Ram/Jack Sock, sfida valida per la terza partita della prima giornata tra Italia e USA del girone E delle Finals di Coppa Davis 2021 di Torino di doppio maschile.

Coppa Davis, Italia-Usa 2-0: Jannik Sinner polverizza Isner e regala la vittoria agli azzurri!

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini/Lorenzo Musetti e Rajeev Ram/Jack Sock, sfida valida per la terza partita della prima giornata tra Italia e USA del girone E delle Finals di Coppa Davis 2021 di Torino di doppio maschile: primo incrocio tra le due coppie protagoniste nell’ultima sfida giornaliera. Azzurri alla caccia del terzo punto: Stati Uniti per provare a tenere vive le speranze di qualificazione.

Terza partita in due anni per Fabio Fognini con la maglia azzurra dopo la vittoria contro la Corea del Sud di Duckhee Lee per 6-0 6-3 dello scorso anno, complice l’annullamento della competizione del 2020. Il ligure avrebbe dovuto giocare con Simone Bolelli con cui sarebbe tornato a giocare insieme in Nazionale proprio dopo la vittoria sugli asiatici Jisung Nam e Minkyu Song per 6-3 6-1. 16° doppio con la maglia della Nazionale per il classe ’87 con un bilancio di 9 vittorie e 6 sconfitte: esordio per Lorenzo Musetti che proverà a fare en plein di vittorie debuttanti dopo quelle di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego.

Gli Usa devono vincere il primo match della nuova edizione della Coppa Davis per sperare di passare, sempre considerando le partite che deve giocare la Colomba. La squadra di Mardy Fish schiera Rajeev Ram e Jack Sock dopo le sconfitte di Reilly Opelka per 6-3 7-6(4) e John Isner per 6-2 6-0. L’ex #2 d’America si affida a due veterani per portare a casa il primo punto.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del match tra Fabio Fognini/Lorenzo Musetti e Rajeev Ram/Jack Sock, sfida valida per la terza partita della prima giornata tra Italia e USA del girone E delle Finals di Coppa Davis 2021 di Torino di doppio maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. La partita è in programma come terzo match di giornata al Pala AlpiTour di Torino a partire dalle 16. Il match sarà trasmesso su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) con live streaming sul sito ufficiale di Supertennis e SuperTennix. Buon divertimento a tutti.

Foto: LaPresse