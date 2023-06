LIVE Curling, Italia-Scozia 2-7, Europei 2021 in DIRETTA: seconda sconfitta consecutiva per gli azzurri, surclassati dagli scozzesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.09: La lunga giornata degli Europei di curling si chiude qui. La squadra maschile ha subito due sconfitte contro Norvegia e Scozia, quella femminile ha superato l’Estonia. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la terza giornata di gare a Lillehammer. Buona serata

21.05: La partita si chiude qui la Scozia supera l’Italia 7-2, conquista la sua terza vittoria e per gli azzurri adesso si fa in salita la strada che porta alle semifinali. Retornaz e compagni non si possono più concedere distrazioni, a partire dalle sfide di domani con Svizzera e Repubblica Ceca

21.04: Ruba ancora la mano la squadra scozzese che piazza tante stone nella casa. L’Italia paga qualche scelta non ottimale prima degli ultimi tiri. la Scozia è avanti 7-2

20.53: Dopo 7 tiri del settimo end due stone scozzesi a punto

20.46. La Scozia prende un punto al termine di un end molto lineare e ristabilisce le distanze: Italia-Scozia 2-6

20.42: Dopo il primo tiro di Retornaz le stone azzurre a punto sono due ma la Scozia potrebbe anche accontentarsi di un punto per tenere a distanza l’Italia

20.40: Stone scozzese a punto dopo 7 tiri del sesto end

20.28: Serviva un tiro perfetto e magari anche un po’ fortunato che non è arrivato. L’Italia accorcia le distanze ma conquista un solo punto e dopo il break la mano tornerà alla Scozia: Italia-Scozia 2-5

20.27: Ci sono due stone scozzesi a punto prima dell’ultimo tiro di Retornaz. Sono vicine, si può provare a ribaltare la situazione e andare per i due punti

20.23: Ci sono due stone scozzesi nella casa quando mancano gli ultimi tre tiri. Retornaz prova a riscattare una prima parte di gara non impeccabile

20.10: Errore, grave, di Retornaz che ha tentato il colpaccio ed esce con un punto e la mano regalate alla Scozia. Il rischio ci stava, serviva una doppia bocciata ma alla fine la stone scozzese colpita da quella italiana ha penalizzato gli azzurri che ora sono sotto 1-5

20.04: Dopo 12 tiri c’è una stone azzurra a punto, tocca a Retornaz, fin qui non impeccabile

20.00. Non ci sono stone nella casa dopo 8 tiri del quarto end

19.55: La Scozia ruba la mano. Tre stone vicinissime nella zona centrale della casa ma per una questione di centimetri gli scozzesi si prendono un altro punto e si portano sul 4-1

19.38: Bravissimi gli scozzesi nel finale, grande precisione e arrivano tre punti per i rappresentanti del Regno Unito: Italia-Scozia 1-3

19.32: Una stone scozzese nella casa anche dopo 10 tiri

19.27: C’è una sola stone al bordo della casa ed è scozzese dopo 6 tiri del secondo end

19.21: L’Italia si prende il punto nel primo end, ribaltando una situazione abbastanza complicata. Italia-Scozia 1-0

19.16: Grande traffico nella casa dopo 12 tiri. Al momento sarebbe a punto la Scozia ma ora arriva la fase decisiva

19.08: Stone azzurra a punto dopo sei tiri del primo end

19.05: Iniziata la gara. Mano per l’Italia

18.59: Le sfide di questa sera: Danimarca-Norvegia, Finlandia-Svezia, Germania-Repubblica Ceca, Svizzera-Olanda

18.57: Per l’Italia sul ghiaccio la solita formazione con Retornaz, Mosaner, Arman e Gonin. Per la Scozia in campo Mouat, Hardie, Lammie, McMillan

18.53: L’Italia finora ha vinto la prima gara ieri 9-1 con la Danimarca e ha perso 6-9 questa mattina contro i padroni di casa della Norvegia

18.48: Torna in campo la formazione maschile per affrontare una delle favorite per la conquista del titolo, la Scozia che finora ha ottenuto due vittorie con lo stesso punteggio, 6-2 contro Svezia ieri e Finlandia questa mattina

18.45: Buonasera agli amici di OA Sport e bentornati alla diretta live della seconda giornata di gare agli Europei di curling in programma a Lillehammer

16.50: Per il momento è tutto ma il programma odierno degli Europei non si chiude qui perchè l’appuntamento è per le 18 con la sfida tra Italia e Scozia, banco di prova durissimo per gli azzurri che arrivano dalla sconfitta di questa mattina contro la Norvegia. Grazie per averci seguito, a più tardi

16.49: Gli altri risultati: Repubblica Ceca-Turchia 7-5, Scozia-Svezia 8-5, Germania-Svizzera 3-2 (sesto end), Russia-Danimarca 7-3

16.48: L’Italia, che si è trovata anche sotto 2-4, ha fatto la differenza con qualche ottima giocata, nel finale ed ha vinto la seconda partita su tre disputate finora all’Europeo. Le azzurre sono riuscite a conquistare i successi alla loro portata

16.46: ED E’ VITTORIA PER L’ITALIAAAAA!!!! L’estone sbaglia completamente l’ultimo tiro e l’Italia mette a segno addirittura tre punti nell’ultimo end, riuscendo a trionfare con il punteggio di 9-5! Le azzurre hanno rischiato ma nel finale non hanno sbagliato nulla portando a casa una vittoria molto importante in chiave salvezza!

16.44: Ci sono tre stone azzurre a punto, ci si gioca tutto con l’ultimo tiro delle estoni

16.40: Ci sono due stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi due tiri ma può ancora accadere di tutto. La guardia per l’Italia non è male

16.35: Due stone azzurre a punto dopo sei tiri dell’ultimo end

16.29: Hanno cercato di ottenere il massimo le estoni ma è arrivato l’errore all’ultimo tiro! L’Italia ruba la mano, si prende il punto e passa a condurre 6-5 quando manca un end alla fine. C’è aria di extra-end ma tutto può succedere

16.23: Quando mancano tre tiri alla fine c’è l’Italia a punto

16.18: Dopo sei tiri del nono end c’è una sola stone azzurra nella casa

16.11: L’Italia prende il punto e torna in parità quando mancano due end alla fine della gara. La mano torna alle estoni: Italia-Estonia 5-5

16.09: Brava Laidsalu che spazza via di giustezza la stone azzurra e ora ci sono due stone estoni a punto prima dell’ultimo tiro di Constantini che deve fare una prodezza

16.08: Italia a punto al momento quando mancano due tiri alla fine di un concitatissimo ottavo end

15.57: Estonia a punto dopo otto tiri dell’ottavo end

15.50: L’Estonia si prende il punto al termine di un end rocambolesco e dunque passa a condurre 5-4 cedendo però la mano alle azzurre: Italia-Estonia 4-5

15.49: Brava Stefania Consanttini che mette nelle condizioni l’Estonia di dover piazzare la stone per il punto. Quando manca l’ultimo tiro delle estoni ci sono due stone azzurre a punto

15.39: Non ci sono stone nella casa dopo cinque tiri del settimo end

15.35: E arriva il doppio punto per l’Italia che con tanta fatica riesce a pareggiare il conto e ora dovrà cercare di fare il massimo con la mano alle estoni: Italia-Estonia 4-4

15.27: Bene l’Italia, ora ci sono due stone azzurre a punto dopo il decimo tiro da due parti opposte della casa

15.25: Doppia stone estone a punto dopo 7 tiri del sesto end

15.16: Non c’era possibilità di ottenere il doppio punte e dunque le azzurre preferiscono liberare la casa e tenere la mano. Si ripartiràò fra poco con il sesto end: Italia-Estonia 2-4

15.12: Dopo dieci tiri del quinto end c’è una stone azzurra a punta

15.01: Ancora una gestione discutibile dell’ultimo tiro e ancora una mano rubata delle estoni che si portano avanti 4-2 e ora serve un cambio di marcia delle azzurre. Italia-Estonia 2-4

14.57: Una stone azzurra a punto dopo 11 tiri del quarto end

14.46: L’Estonia ruba la mano e si porta in vantaggio 3-2 dopo tre end

14.40: Due stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri. Entra in scena Constantini

14.35: Dopo sei tiri c’è solo una stone estone nella casa ma l’Italia ha piazzato una buona guardia su tre fronti

14.31: Le azzurre non riescono a difendersi e subiscono il doppio punto delle estoni nel secondo end: Italia-Estonia 2-2

14.27: Dopo 12 tiri ci sono solo due stone estoni nella casa

14.20: Dopo i primi quattro tiri del secondo end c’è solo una stone azzurra nella casa

14.17: Arrivano i primi 2 punti per l’Italia! Brave le azzurre a sgombrare il campo e Constantini a piazzare la stone nella casa nell’ultimo tiro. Italia-Estonia 2-0

14.14: Dopo 13 tiri c’è una stone azzurra a punto, l’unica nella casa

14.10: Dopo 9 tiri del primo end c’è una stone dell’Estonia a punto

14.03: Mano per l’Italia, inizia l’incontro

13.57: Si giocano questo pomeriggio Repubblica Ceca-Turchia, Svezia-Scozia, Germania-Svizzera, Danimarca-Russia

13.53: Ieri le azzurre hanno battuto 8-5 la Danimarca e hanno perso 4-6 contro la Germania

13.49: L’Italia arriva a questo match con una vittoria e una sconfitta, mentre l’Estonia ha perso entrambe le due gare disputate ieri

13.45: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e bentornati alla diretta live della seconda giornata degli Europei di curling. Tra poco Italia-Estonia femminile

11.48: Grazie per averci seguito al momento, l’appuntamento è per questo pomeriggio alle 14 per la sfida del torneo femminile tra Italia ed Estonia. Gli azzurri torneranno in campo alle 19 contro la Scozia

11.45: Niente da fare per gli azzurri. Retornaz tenta di eliminare le stone norvegesi ma non gli riesce il miracolo e arriva il punto finale per la Norvegia che fissa il punteggio sul 9-6 per gli scandinavi che dunque infliggono la prima sconfitta all’Italia

11.43: La Svezia ha battuto la Danimarca 9-5, la Scozia ha sconfitto la Finlandia 6-2

11.40: E’ in corso il decimo end tra Italia e Norvegia, Mancano due tiri alla fine, c’è un punto per la Norvegia ma ci sono anche molte stone azzurre nella casa. Vedremo se Retornaz riuscirà a ribaltare la situazione

11.38: La Repubblica Ceca ha sconfitto 6-4 la Svizzera

11.35: La Germania ha battuto 5-3 l’Olanda

11.25: Peccato! L’Italia aveva messo a segno 2 punti nell’ottavo end ed aveva pareggiato 6-6 ma nel nono end arrivano i due punti norvegesi che portano il risultato sull’8-6 per la formazione scandinava. Ultimo end, mano per l’Italia che deve fare un miracolo

11.23: La Germania è avanti 5-2 sull’Olanda all’ottavo end, la Repubblica ceca è avanti 5-3 sulla Svizzera all’ottavo end

11.17: L’ultimo aggiornamento risale al sesto tiro dell’ottavo end con due stone norvegesi a punto

11.07: Purtroppo ci sono ancora problemi sul pannello degli aggiornamenti e dunque chiediamo scusa per i ritardi negli aggiornamenti

10.58: Buona la difesa degli azzurri nel finale di end, Walstad è costretto a portarsi a casa il punto e apassare la mano. Ora gli azzurri devono sfruttare l’occasione per rimettersi definitivamente in carreggiata: Italia-Norvegia 4-6

10.50: Due stone azzurre a punto dopo sette tiri del settimo end

10.45: L’Italia imposta una guardia centrale con Gonin, c’è una stone norvegese a punto dopo 3 tiri del settimo end

10.40: Questi gli aggiornamenti dagli altri campi di gara: Svizzera-Repubblica Ceca 2-4, Germania-Olanda 4-1, Scozia-Finlandia 4-1, Svezia-Danimarca 4-3

10.38: E stavolta arriva l’errore di Walstad che riesce a colpire solo una delle due stone azzurre e dunque mano rubata per l’Italia che accorcia ulteriormente le distanze: Italia-Norvegia 4-5 dopo sei end

10.37: Ancora una volta Retornaz non riesce a far uscire la stone norvegese dalla casa, ci sono due stone azzurre a punto ma Walstad può fare piazza pulita e conquistare altri due punti con l’ultimo tiro

10.29: Dopo 12 tiri c’è una stone azzurra al centro della casa. Retornaz e Walstad si giocano l’end

10.27: Nessuna stone nella casa dopo sei tiri del sesto end. Mano per i norvegesi

10.16: Bravo Retornaz a uscire da una situazione non semplice ma l’Italia si deve accontentare di un solo punto nel quinto end. Gli azzurri cedono la mano e sono sotto 3-5 a metà percorso. Serve un cambio di passo ma gli scandinavi stanno giocando una grande partita

10.11: Norvegia molto aggressiva anche nel quinto end. Ci sono tre stone norvegesi a punto dopo 11 tiri

10.03: Si mette male per gli azzurri che non riescono ad evitare di farsi rubare la mano dalla Norvegia nel quarto end. Errore di Retornaz nell’ultimo tiro e un punto per i norvegesi che volano sul 2-5

9.57: Situazione non ideale per gli azzurri dopo 12 tiri del quarto end. Ci sono due stone norvegesi a punti e altre due italiane nella casa. Tocca a Retornaz risolvere al meglio la situazione

9.51: Una stone azzurra a punto ma due stone norvegesi nella casa dopo cinque tiri del quarto end

9.46: Che classe Walstad. Retornaz non riesce a togliere la stone norvegese dalla casa con l’ultimo tiro e lo scandinavo, ancora una volta con grandissima precisione, riesce ad allontanare le due stone azzurre che potevano impedirgli di conquistare il doppio punto. Partita iniziata con i fuochi d’artificio. Norvegia avanti 4-2 sull’Italia

9.41: Bravo Retornaz che piazza anche la terza stone italiana nella casa. Ora Walstad deve fare un mezzo miracolo per portare a casa più di un punto e non potrà giocare per mantenere la mano

9.40: Solo due stone dell’Italia nella casa dopo 11 tiri. Gli azzurri hanno creato le condizioni per limitare i danni in questo terzo end

9.36: Dopo i primi sei tiri del terzo end, c’è una stone norvegese a punto ma due stone azzurre nella casa. Situazione ancora non definita

9.30: Missione compiuta per Retornaz che respinge l’assalto dei norvegesi e porta a casa due punti per l’Italia che riportano la situazione in parità. Italia-Norvegia 2-2 dopo i primi due end

9.27: Sono due le stone azzurre nella casa dopo 12 tiri del secondo end, ora tocca a Retornaz

9.23: C’è una stone azzurra a punto dopo i primi 5 tiri del secondo end

9.20: Non inizia nel migliore dei modi la gara per l’Italia che si trova subito a dover recuperare due punti di svantaggio. Preciso Walstad nell’ultimo tiro che permette alla Norvegia di mettere a segno due punti di giustezza. Italia-Norvegia 0-2 dopo il primo end

9.12: Norvegia a punto quando mancano gli ultimi quattro tiri del primo end

9.08: Non ci sono stone nella casa dopo 8 tiri del primo end

9.00: Squadre in campo. Mano per la Norvegia

8.57: Per l’Italia sul ghiaccio la solita formazione con Retornaz, Mosaner, Arman e Gonin. Per la Norvegia Walstad, Nergaard, Hoeiberg e Vaagberg

8.54: In programma questa mattina per il secondo turno del torneo maschile, oltre a Norvegia-Italia, anche Svizzera-Repubblica Ceca, Germania-Olanda, Scozia-Finlandia e Svezia-Danimarca

8.50: Doppio match molto importante per l’Italia maschile che ieri ha debuttato travolgendo (9-1) la Danimarca. Alle ore 09.00 Retornaz e compagni se la vedranno con l’ostica Norvegia e alle ore 19.00 affronteranno la Scozia, una delle grandi favorite per la vittoria finale

8.47: Dopo l’esordio positivo di ieri per le due formazioni azzurre (una vittoria con la Danimarca e una sconfitta più che onorevole con la Germania per la squadra femminile e una vittoria nettissima con la Danimarca per la squadra maschile), oggi si disputano sfide molto importanti per gli obiettivi delle due squadre italiane

8.44: L’Italia scenderà sul ghiaccio di Lillehammer (Norvegia) per disputare tre partite e proseguire la sua avventura in questa rassegna continentale, che torna in calendario dopo l’assenza forzata dello scorso anno

8.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della seconda giornata di gare dei Campionati Europei 2021 di curling

Foto: LaPresse